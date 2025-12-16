Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Замглавы Минприроды Буцаев проверил стройку экотехнопарка в Дзержинске

16 декабря 2025 13:14 Общество
Замглавы Минприроды Буцаев проверил стройку экотехнопарка в Дзержинске

Фото: министерство экологии Нижегородской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев с рабочим визитом посетил Нижегородскую область.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского правительства, в рамках поездки он осмотрел два ключевых объекта экологической инфраструктуры — экотехнопарк в Дзержинске и строящийся комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Арзамасе.

Проект в Дзержинске находится на финишной прямой. Внутри зданий завершаются отделочные работы, благоустраивается территория, обустроены парковочные зоны, включая места для маломобильных граждан. Все основные инженерные системы уже подключены, пусконаладочные мероприятия завершены, ведётся устранение оставшихся замечаний.

На территории экотехнопарка уже начато строительство первой производственной площадки. Её возводит компания "БИОЭН нефтепродукт", которая планирует перерабатывать вторсырьё и выпускать модификаторы для асфальта. Предприятие станет частью экономики замкнутого цикла, где отходы возвращаются в хозяйственный оборот.

Во время совещания Денис Буцаев подчеркнул значимость создания комфортной, экологически безопасной и технологически готовой инфраструктуры. Экотехнопарк реализуется на месте бывшего химзавода "Заря" в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в нацпроект "Экологическое благополучие".

Также Буцаев побывал в Арзамасе, где продолжается строительство современного комплекса по обращению с отходами. Он станет частью системы замкнутого цикла, отвечающей актуальным экологическим и технологическим стандартам.

На стройплощадке уже выполнены работы по фундаментам нескольких зданий, ведётся монтаж металлоконструкций, часть оборудования доставлена. Денис Буцаев поручил подрядчику ускорить темпы и обеспечить непрерывность работ, независимо от погодных условий, чтобы уложиться в сроки контракта. Ход реализации проекта находится под особым контролем.

В нижегородском минэкологии отметили, что регион продолжает комплексную работу по развитию экологической инфраструктуры и повышению уровня экологической безопасности.

Напомним, с 2025 года в России начал действовать национальный проект "Экологическое благополучие", инициированный по поручению президента Владимира Путина. Он объединил задачи прежнего нацпроекта "Экология" и направлен на создание комфортной окружающей среды.

В рамках нового нацпроекта реализуются шесть федеральных направлений: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на защиту окружающей среды предусмотрено 4,6 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Нацпроект Экология
Поделиться:
