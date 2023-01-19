Двухкорпусную гостиницу планируется построить в деревне Кузнечиха в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двухкорпусную гостиницу планируется построить в деревне Кузнечиха в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Согласно информации, проект по планировке территории у технопарка "Анкудиновка" был разработан ООО "Ваш дом" по заказу ООО "Капитал-Менеджмент".

На участке площадью 1500 кв. м будет возведена 11-этажная гостиница, а на площади в 1300 кв. м разместится второй корпус переменной этажности - от 11 до 18 этажей.

Также на участке планируется строительство котельной, двух автостоянок и проведение благоустройства.

Принять участие в общественных обсуждениях изменений планировки территории можно до 3 февраля. Проект доступен по ссылке.

Ранее сообщалось, что девять жилых домов и две гостиницы планируется построить на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что проект гостиницы на улице Родионова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы.