Вадим Булавинов: "Активность жителей – половина успеха при решении вопросов благоустройства" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вадим Булавинов провел прием граждан в Нижегородской региональной общественной приемной партии "Единая Россия". К депутату обратились 6 человек.

Во время приема были заданы вопросы и озвучены проблемы, связанные в основном со сферой ЖКХ. Жительница Канавинского района обратилась с вопросом ремонта подъезда в многоквартирном доме. Также была озвучена проблема расселения жилого дома 1935 года постройки.

Галина Дубровская обратилась с просьбой помочь с благоустройством придомовой территории в одном из дворов на Московском шоссе. Этот вопрос Вадим Булавинов уже взял на контроль, направил необходимый запрос главе района. В данной ситуации необходимо опираться на действие федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству дворов и общественных пространств.

"В свое время мы силами города благоустраивали целые микрорайоны. Была программа "Город-сад". Сейчас в регион поступают на эти цели федеральные средства, есть софинансирование со стороны области. Это замечательная возможность для приведения в порядок множества общественных пространств и дворов. Но здесь нужна еще и активная позиция жителей. Это половина успеха при решении вопросов благоустройства", - отметил Вадим Булавинов.

Валентина Казарина пришла на прием с несколькими вопросами, которые касались проблем общественного транспорта и работы отдела социальной защиты. Эти вопросы депутат взял на контроль. Также женщина поблагодарила Вадима Булавинова за оказанное ранее содействие в решении вопроса с ремонтом мостика в деревне Задняя Чкаловского района. В благодарность, Валентина Анатольевна принесла депутату блины и варенье.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – партийный проект "Единой России" "Городская среда". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Результаты работы партпроекта изменили отношение людей к возможностям благоустройства территорий. С каждым годом жители все активнее участвуют в голосовании по выбору объектов, в общественных слушаниях по созданию дизайн-проектов и затем в контроле за исполнением работ.

Инициативы жителей по благоустройству общественных пространств нашли свое отражение в народной программе партии.