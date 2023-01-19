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Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку по смягченным критериям

30 января 2023 17:58  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку по смягченным критериям. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, льгота теперь доступна сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, а не только компаний, получавших налоговые льготы. 

Также ипотеку смогут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет. Ранее она была доступна только для сотрудников от 22 до 44 лет.

Снижены и требования по минимальной зарплате - со 150 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 тысяч до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах. При этом для Москвы требования остаются прежними. Также минимальный размер зарплаты теперь рассчитывается с учетом не только основной работы, но и работы по совместительству.

Кроме того, для сохранения ставки в 5% сотруднику необходимо не менять место работы не менее пяти лет, а не весь срок выплаты ипотеки. Если же сотрудник уволится раньше, то ставка будет действовать еще 6 месяцев.

В Нижегородской области одобрено уже 460 заявок на льготную ипотеку, а всего по поводу участия в программе обратилось более 700 человек.

Ранее сообщалось, что 4 тысячи IT-специалистов смогут получить ипотеку под 5% годовых в Нижегородской области.

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Теги:
IT Ипотека
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