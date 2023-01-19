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Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку по смягченным критериям. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно информации, льгота теперь доступна сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, а не только компаний, получавших налоговые льготы.
Также ипотеку смогут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет. Ранее она была доступна только для сотрудников от 22 до 44 лет.
Снижены и требования по минимальной зарплате - со 150 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 тысяч до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах. При этом для Москвы требования остаются прежними. Также минимальный размер зарплаты теперь рассчитывается с учетом не только основной работы, но и работы по совместительству.
Кроме того, для сохранения ставки в 5% сотруднику необходимо не менять место работы не менее пяти лет, а не весь срок выплаты ипотеки. Если же сотрудник уволится раньше, то ставка будет действовать еще 6 месяцев.
В Нижегородской области одобрено уже 460 заявок на льготную ипотеку, а всего по поводу участия в программе обратилось более 700 человек.
Ранее сообщалось, что 4 тысячи IT-специалистов смогут получить ипотеку под 5% годовых в Нижегородской области.
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