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Бизнес

ФНС временно не будет применять принудительное взыскание при отрицательном сальдо на едином налоговом счете

31 января 2023 09:36  [51] Бизнес

В УФНС по Нижегородской области сообщили, что Федеральной налоговой службой РФ принято решение о неприменении мер принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числящегося на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщиков, при их несогласии с корректностью его отражения.

До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки с такими налогоплательщиками. Для этого следует обратиться в свои инспекции по вопросу несогласия с сальдо.

Данная мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до начала 2023 года. Это позволит исключить конфликты, связанные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

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