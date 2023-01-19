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Общество

Формат преподавания истории поменяют в Мининском университете Нижнего Новгорода

31 января 2023 14:14  [56] Общество
Фото: Мининский университет

Фото: Мининский университет

Формат преподавания истории России в Мининском университете Нижнего Новгорода будет изменен.

Как сообщает пресс-служба вуза, в связи с приказом Минобрнауки РФ изменения затронут как число занятий (их станет вдвое больше), так и форму взаимодействия со студентами.

"Будущие педагоги должны не просто на “отлично” знать историю России, но и разбираться в исторической подоплеке событий, выявлять причинно-следственные связи тех или иных событий. Если раньше у преподавателей из-за сжатых сроков возникали трудности в максимально полном освещении главных тем, то сейчас учебный план предусматривает необходимый объем занятий. Знание истории и историческая память — это ключевой элемент мировоззренческого суверенитета страны,, понимания его духовной, социальной, волевой составляющих", - считает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Изменения коснутся студентов бакалавриата. Если ранее курс "История России" они изучали в рамках одного семестра, то теперь - в течение учебного года. При этом доля практических занятий должна составлять 80% на очной форме обучения, а также 40% на очно-заочной.

Ранее сообщалось, что инженерные классы при содействии Мининского университета появятся в 12 школах региона.

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