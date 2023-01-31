"Единая Россия" представила изменения в народную программу Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Изменения в народную программу "Единой России" представили на заседании Программной комиссии, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев. Предложения о том, чем будет дополнен документ, озвучил секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководители партийных комиссий, координаторы направлений народной программы, представители министерств.

Как отметил Дмитрий Медведев, "Единая Россия" в сложный период развития страны не допускала отказа от обязательств перед гражданами и продолжит воплощать народную программу в соответствии с ними.

"Программа должна учитывать не только предварительные планы, но и все запросы граждан, которые продиктованы жизнью. Благодаря сотрудничеству "Единой России" с исполнительной властью в лице Правительства РФ в бюджете на этот год заложены все необходимые средства. Мы видим, в каких сложных условиях идет финансирование социальных обязательств, как непросто обеспечить нужный объем инвестиций для развития экономики. Для "Единой России" все это остается важнейшим приоритетом", - подчеркнул председатель партии.

Он отметил, что "Единая Россия" в 2022 году распространила действие народной программы на новые регионы - там уже работает ряд партпроектов, деньги на которые предусмотрены в бюджете.

"Мы договорились, что при подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Они требуют абсолютно индивидуального подхода. Такая работа велась рабочей группой, Андрей Анатольевич Турчак ей занимался. Самое главное - чтобы все российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак также остановился на предложениях в другие разделы документа. В частности, в обновленную редакцию народной программы войдет предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. Партия вместе с Минпросвещения проведет инвентаризацию всех учреждений в текущем году и предусмотрит средства на их капремонт в бюджете 2024-2026 годов.

Кроме того, по словам Андрея Турчака, нужно провести модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. При поддержке партии средства на это заложены уже в этом году.

"Также предлагаем принять программу импортозамещения в здравоохранении: медицинского оборудования, лекарств и отечественных субстанций. Эта тема также с Минздравом и Минпромом у нас в работе", - сказал секретарь Генсовета партии.

Будет разработана и программа по внедрению телемедицинских технологий в первичное звено здравоохранения. А также расширены меры господдержки социального предпринимательства.

Отдельно Андрей Турчак предложил включить в народную программу положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах и дать регионам возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту.

"Мы выделяем большие средства на капремонт школ, при этом в самой программе регионы вынуждены изыскивать средства на благоустройство пришкольных территорий, на строительство спортивного ядра. Предлагаем эти индикаторы поменять так, чтобы регионы могли средства федерального бюджета на эти задачи использовать", - отметил секретарь Генсовета.

Также Андрей Турчак поднял тему развития туристической инфраструктуры.

"В процессе работы над программой мы увидели большой запрос граждан и на развитие туристической инфраструктуры, и на повышение качества отечественного турпродукта. Предлагаю совместно с Минэком сформировать новый раздел народной программы по развитию туризма", - предложил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что "Единая Россия" не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного действующего положения.

"Все, что мы обещали людям, идя на выборы депутатов Госдумы VIII созыва, все социальные обязательства – все остается в силе, и будет исполнено в полном объеме и в сроки, о которых мы договаривались", - сказал секретарь Генсовета.

Как отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, в нашем регионе значительную часть народной программы удалось исполнить уже в первый год ее реализации.

"Мы с коллегами-депутатами делали упор на выполнение социальных обязательств перед нижегородцами, приняли новые дополнительные меры поддержки для детей-сирот и семей с детьми, запустили льготную региональную ипотеку и т.д.. Нам в полной мере удалось сохранить финансирование социальной сферы региона, что обеспечило выполнение значительной части народной программы партии "Единая Россия" уже в первый год ее реализации", - сказала она.

Руководитель фракции напомнила, что депутатский десант регулярно инспектирует строительство и ремонт социальных объектов, проверяет качество и сроки работ, поставку оборудования для учебных и медицинских организаций, помогают находить решения возникающих проблем. В 2022 году удалось капитально отремонтировать 81 объект здравоохранения, завершить строительство 14 ФАПов и значительно обновить автомобильный парк первичных медицинских организаций - 44 организации получили 351 автомобиль. "Поезда здоровья" помогли получить медицинские консультации почти 40 тысячам нижегородцев в самых отдаленных районах области и на пунктах сбора мобилизованных.

"Прошедший год стал для Нижегородской области годом интенсивного развития. Мы начали реализацию амбициозных масштабных проектов - строительство метро и модернизацию городского электротранспорта; продолжили строительство школ и благоустройство общественных пространств не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Главное, что реализация народной программы "Единой России" в Нижегородской области идет с непосредственным участием жителей", - подчеркнула Ольга Щетинина.

Подвоя итоги заседания программной комиссии, Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы "Единой России" за 2022 год в докладе для Президента. Отметив, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на прошлый год. Помимо этого, он поручил проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программы с участием руководителей министерств и ведомств.

"Народная программа - это не предвыборный манифест, это работающая программа. И она должна быть актуальной", - заключил он.

Напомним, народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. Участие в ее формировании приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.