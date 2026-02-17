Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Депутаты оценили экономическое развитие Нижнего Новгорода в 2025 году

17 февраля 2026 12:14 Политика
Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Депутаты Думы Нижнего Новгорода рассмотрели итоги реализации муниципальной программы "Развитие экономики Нижнего Новгорода" за 2025 год. Заседание постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму прошло 16 февраля под председательством Сергея Пляскина с участием председателя Думы Евгения Чинцова.

С докладом выступила и.о. первого замглавы городской администрации, директор департамента экономразвития и инвестиций Елена Антонова. По ее информации, все мероприятия программы в 2025 году выполнены в полном объеме.

Департамент на постоянной основе анализирует социально-экономическую ситуацию и самостоятельно проводит муниципальное обследование деятельности малых предприятий. В 2025 году в исследовании приняли участие более 7,2 тысячи субъектов малого бизнеса.

Инвестиционная политика, как сообщила докладчик, реализуется в соответствии с муниципальным инвестиционным стандартом. По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций в 2025 году составит 296 млрд рублей.

Евгений Чинцов отметил, что в прошлом году инвестиционный потенциал города был представлен на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России", организованном ВАРМСУ. По его словам, работа нижегородских специалистов получила положительную оценку.

В 2025 году департамент организовал 1349 процедур закупок для муниципальных заказчиков с суммарной начальной максимальной ценой контрактов 18,7 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по итогам торгов превысила 826 млн рублей.

Также были сформированы 24 новые муниципальные программы с учетом объектов и мероприятий Кстовского муниципального округа до 2031 года. Проводился еженедельный мониторинг реализации национальных проектов на территории города.

Говоря о работе межведомственных комиссий по уровню зарплаты, Елена Антонова подчеркнула, что фонд оплаты труда напрямую влияет на поступления налога на доходы физлиц, который формирует более 60% налоговых доходов городского бюджета. В 2025 году состоялось 357 заседаний комиссий, на которых рассмотрели 5174 организации. Средний рост заработной платы составил 18%.

Евгений Чинцов подчеркнул: "Дело даже не в том, что налог на доходы физических лиц формирует почти четверть всех доходов городского бюджета, хотя это важно. Главное - люди должны получать достойную плату за свой труд". По его мнению, работу по стимулированию работодателей к повышению зарплат необходимо продолжать с учетом темпов экономического развития.

На заседании также подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий "Новогодний Нижний-2026". Как сообщил начальник управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства Илья Аринцев, участие приняли 84 предприятия торговли, общественного питания и сферы услуг. Больше всего заявок поступило из Автозаводского и Нижегородского районов. В голосовании приняли участие 2684 человека, награды получили 49 победителей.

И.о. директора департамента развития туризма и внешних связей Елена Мишина представила информацию о перспективах речного туризма. С 2020 года пассажиропоток в этом сегменте вырос почти втрое и по итогам 2025 года составил около одного миллиона человек. В планах - включение речных круизов по Волге в программы "Золотого кольца", развитие причальной инфраструктуры и организация ярмарочной локации "Секреты мастеров" на Нижневолжской набережной.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева представила отчет об имущественной поддержке малого и среднего бизнеса.

Проведено 18 открытых электронных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципальной недвижимости по 89 лотам. Заключено 26 договоров купли-продажи права аренды объектов общей площадью 808,3 кв. м.

Информация по рассмотренным вопросам принята депутатами к сведению.

Подводя итоги заседания, Сергей Пляскин подчеркнул, что комиссия намерена уделять особое внимание развитию туризма. Он отметил, что у города, расположенного на берегах двух крупных рек, есть значительный потенциал для роста речного туризма, и подчеркнул важность его максимального использования. По его словам, интересные новации в этой сфере способны привлечь больше туристов, а конкурс "Новогодний Нижний" продолжает набирать популярность среди предпринимателей, способствуя повышению туристической привлекательности города.

