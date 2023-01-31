Наркотики нашли в квартире у жителя Дзержинска Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Крупную партию наркотиков нашли полицейские в квартире у 26-летнего жителя Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, во время проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ на улице Урицкого. При нем нашли 40 свертков с неизвестным веществом.

Во время осмотра жилища подозреваемого было также обнаружено аналогичное вещество, а еще сотовый телефон, банковские карты, упаковочные материалы и весы.

Задержанный пояснил, что занимался сбытом наркотиков при помощи закладок.

Проведенная экспертиза показала, что у мужчины находилось наркотическое вещество мефедрон общей массой 3,818 гр.

Подозреваемый в сбыте наркотиков заключен под стражу, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что отца и сына задержали в Павловском районе за продажу наркотиков.