После покушения нижегородская блогерша взялась за домашних косметологов Происшествия

Фото: телеграм-канал HeadSuperStar

Нижегородская бьюти‑блогер Марина Ильина, известная проверками салонов красоты, начала борьбу с домашними косметологами. Одна из таких недавних проверок закончилась очередным скандалом, сообщает программа "Кстати" (16+).

За это время вокруг нее произошло несколько громких инцидентов: в салонах случались драки, применялся перцовый баллончик. А недавно стало известно, что руководитель одной из студий наняла человека для убийства блогера. Покушение удалось предотвратить, предполагаемые исполнитель и заказчица были арестованы.

В рамках очередной проверки к специалисту записалась 17‑летняя девушка. Блогер утверждает, что возраст клиентки не уточнялся, документы не запрашивались.

Косметолог Ирина излагает иную версию. Она заявляет, что девушка пришла на процедуру, но позже сообщила, что не может оплатить услугу и деньги принесет сестра. Это вызвало подозрения. Открыв дверь, Ирина увидела Марину Ильину, после чего встала в проеме и позвала мужа. Посетительницу вывели за порог.

Супруг Ирины помог вывести девушку и затем удерживал дверь, так как снаружи пытались ее открыть, и в ходе потасовки повредил палец. Косметолог утверждает, что блогер и сопровождавший её мужчина продолжали стучать и пинать дверь.

Адвокат косметолога Юлия рассказала, что теперь блогерша ходит с телохранителем-бывшим сотрудником правоохранительных органов, который якобы угрожал Ирине.

Марина заявила, что осознанно идет на риск и допускает возможную ответственность за вторжение в частную собственность, однако считает, что фиксирует более серьезные нарушения.

Ильина считает деятельность специалиста незаконной и заявила о намерении направлять к ней тайных клиентов для фиксации возможных нарушений.

Ранее сообщалось, что в прошлом году один из конфликтов Ильиной с нижегородским салоном обсудили на программе "Пусть говорят" (16+).