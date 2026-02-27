Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 февраля 2026 12:00
После покушения нижегородская блогерша взялась за домашних косметологов
27 февраля 2026 10:30
Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 10 000 000 рублей
27 февраля 2026 09:11
Нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях
27 февраля 2026 07:45
Эксклюзив
Назван район-лидер по числу пьяных ДТП в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 18:10
Эксклюзив
Количество ДТП в Нижнем Новгороде снизилось с начала 2026 года
26 февраля 2026 16:18
Эксклюзив
Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 15:00
Эксклюзив
Смертность в ДТП выросла почти на 100% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 14:43
60 000 000 рублей украли при строительстве школ в Нижегородской области
26 февраля 2026 14:16
Главе СК Бастрыкину доложат о протекающей крыше в доме в Выксе
26 февраля 2026 13:58
Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде
Происшествия

После покушения нижегородская блогерша взялась за домашних косметологов

27 февраля 2026 12:00 Происшествия
После покушения нижегородская блогерша взялась за домашних косметологов

Фото: телеграм-канал HeadSuperStar

Нижегородская бьюти‑блогер Марина Ильина, известная проверками салонов красоты, начала борьбу с домашними косметологами. Одна из таких недавних проверок закончилась очередным скандалом, сообщает программа "Кстати" (16+).

За это время вокруг нее произошло несколько громких инцидентов: в салонах случались драки, применялся перцовый баллончик. А недавно стало известно, что руководитель одной из студий наняла человека для убийства блогера. Покушение удалось предотвратить, предполагаемые исполнитель и заказчица были арестованы.  

В рамках очередной проверки к специалисту записалась 17‑летняя девушка. Блогер утверждает, что возраст клиентки не уточнялся, документы не запрашивались.

Косметолог Ирина излагает иную версию. Она заявляет, что девушка пришла на процедуру, но позже сообщила, что не может оплатить услугу и деньги принесет сестра. Это вызвало подозрения. Открыв дверь, Ирина увидела Марину Ильину, после чего встала в проеме и позвала мужа. Посетительницу вывели за порог.

Супруг Ирины помог вывести девушку и затем удерживал дверь, так как снаружи пытались ее открыть, и в ходе потасовки повредил палец. Косметолог утверждает, что блогер и сопровождавший её мужчина продолжали стучать и пинать дверь.

Адвокат косметолога Юлия рассказала, что теперь блогерша ходит с телохранителем-бывшим сотрудником правоохранительных органов, который якобы угрожал Ирине.

Марина заявила, что осознанно идет на риск и допускает возможную ответственность за вторжение в частную собственность, однако считает, что фиксирует более серьезные нарушения.

Ильина считает деятельность специалиста незаконной и заявила о намерении направлять к ней тайных клиентов для фиксации возможных нарушений.

Ранее сообщалось, что в прошлом году один из конфликтов Ильиной с нижегородским салоном обсудили на программе "Пусть говорят" (16+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
блогеры красота
Поделиться:
Новости по теме
06 января 2026 09:37
Хирург рассказала нижегородцам, как избежать трагедий при пластических операциях
06 декабря 2025 15:20
Нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии после увеличения губ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных