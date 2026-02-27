Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Происшествия

Режим ракетной опасности отменили в регионах ПФО

27 февраля 2026 16:11
Режим ракетной опасности отменили в регионах ПФО

Фото: Максим Герасимов

В регионах Приволжского федерального округа снят ранее введенный режим ракетной опасности. Об этом сообщили в МЧС России.

Напомним, 27 февраля особый режим объявили в 9 из 14 субъектов: Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Пермский край, а также Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская.

В Ульяновской области вводился режим "Беспилотная опасность". В настоящее время он также отменен.

Кроме того, сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех восьми ранее закрытых аэропортах. Они возобновляют работу в штатном режиме.

Ранее также сообщалось, что две ракеты пытались атаковать Чувашию. Одну из них удалось сбить, а вторая изменила курс и направилась в сторону соседнего региона.

Позднее в аккаунтах правительства Чувашии сообщение об этом было удалено. В правительстве заявили, что ранее размещенная информация с упоминанием ракет не соответствует действительности. На данный момент подтверждений этим данным нет.

