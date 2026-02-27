Силовики нагрянули в нижегородский Дом народного единства Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Следственные действия проводятся в нижегородской АНО "Дом народного единства".

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, организация продолжает свою работу и оказывает правоохранителям содействие.

Официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.