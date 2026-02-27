Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Происшествия

Силовики нагрянули в нижегородский Дом народного единства

27 февраля 2026 13:07 Происшествия
Силовики нагрянули в нижегородский Дом народного единства

Фото: Александр Воложанин

Следственные действия проводятся в нижегородской АНО "Дом народного единства". 

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, организация продолжает свою работу и оказывает правоохранителям содействие. 

Официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Дом народного единства Обыск
