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Общество

Ряд домов по улице Белинского в Нижнем Новгороде могут войти в программу КРТ

01 февраля 2023 13:32  [38] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ряд домов по улице Белинского в Нижнем Новгороде могут войти в программу комплексного развития территорий (КРТ).

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, собственники и наниматели домов в границах квартала улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской провели общественные обсуждения по данному вопросу.

Мастер-план развития территории КРТ предусматривает расселение 23 домов, 4 из которых признаны аварийными, а 19 имеют износ более 70%. Согласно механизму КРТ собственники и наниматели неаварийных жилых домов, попавших под критерии комплексного развития территории и включенных в границы КРТ, должны проголосовать "за" или "против" включения их дома в программу комплексного развития территорий.

Замминистра градостроительства и развития агломераций Нижегородской области Иван Каргин напомнил, что решение об участии в программе комплексного развития территорий считается принятым, если "за" проголосуют две трети жителей каждого из домов.

Программа КРТ направлена на улучшение жилищных условий граждан, а также на повышение комфортности городской среды.

Ранее сообщалось, что более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода. Три варианта комплексного развития территории рассмотрели жители квартала "Красный просвещенец" в Советском районе летом 2022 года. 

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Теги:
Архитектура Жилье Строительство
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