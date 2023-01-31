Более 80 тысяч кубометров снега вывезли с улиц и дворов Приокского района Нижнего Новгорода с начала зимы Общество

Более 80 тысяч кубометров снега вывезли с улиц и дворов Приокского района Нижнего Новгорода с начала зимы, сообщает администрация района.

Как отметил глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов, работы по уборке улиц и дворов района продолжаются и по сей день. Только сегодня техника и люди работают на улицах Вологдина и Луганской, в Студгородке, на проспекте Гагарина и в Караваихе.

Он также напомнил, что для вывоза снега с дворовой территории заранее просят местных жителей не парковать автомобили или же убирать их на время уборки. Михаил Шатилов еще раз обратился к жителям районе прислушаться к просьбам дорожников, оказывать содействие им, чтобы не прибегать к помощи эвакуатора.

В заключение Михаил Шатилов уточнил, что с начала зимы с территории Приокского района было вывезено 31,5 тыс. кубометров снега.

Ранее сообщалось, что с начала зимы из Нижнего Новгорода было вывезено более 844 тысяч кубометров снега. Контроль за уборкой снега глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев возложил на глав районов.