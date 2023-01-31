Вам решать!
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2023 15:37  [1] Более 80 тысяч кубометров снега вывезли с улиц и дворов Приокского района Нижнего Новгорода с начала зимы
01 февраля 2023 14:11  [107] Более 200 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья работает в детсадах Нижнего Новгорода
01 февраля 2023 13:34  [152] Количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород увеличат к 23 февраля
01 февраля 2023 13:32  [164] Ряд домов по улице Белинского в Нижнем Новгороде могут войти в программу КРТ
01 февраля 2023 12:48  [130] Минздрав: случаев заболевания корью на территории Нижегородской области не зафиксировано
01 февраля 2023 12:11  [134] Отделение женской консультации отремонтировали в Сосновской ЦРБ за 800 тысяч рублей
01 февраля 2023 12:00  [155] Эпидпорог по заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 24%
01 февраля 2023 11:56  [159] Новые программы изучения иностранных языков представили в Мининском университете
01 февраля 2023 11:47  [175] Совет муниципальных образований Нижегородской области запустил свои страницы в соцсетях
01 февраля 2023 11:32  [176] Сквер на площади Героев в Московском районе благоустроят за 62,2 млн рублей
Общество

Более 80 тысяч кубометров снега вывезли с улиц и дворов Приокского района Нижнего Новгорода с начала зимы

01 февраля 2023 15:37  [1] Общество

Более 80 тысяч кубометров снега вывезли с улиц и дворов Приокского района Нижнего Новгорода с начала зимы, сообщает администрация района.

Как отметил глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов, работы по уборке улиц и дворов района продолжаются и по сей день. Только сегодня техника и люди работают на улицах Вологдина и Луганской, в Студгородке, на проспекте Гагарина и в Караваихе.

Он также напомнил, что для вывоза снега с дворовой территории заранее просят местных жителей не парковать автомобили или же убирать их на время уборки. Михаил Шатилов еще раз обратился к жителям районе прислушаться к просьбам дорожников, оказывать содействие им, чтобы не прибегать к помощи эвакуатора.

В заключение Михаил Шатилов уточнил, что с начала зимы с территории Приокского района было вывезено 31,5 тыс. кубометров снега.

Ранее сообщалось, что с начала зимы из Нижнего Новгорода было вывезено более 844 тысяч кубометров снега. Контроль за уборкой снега глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев возложил на глав районов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Приокский район Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph