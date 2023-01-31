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Общество

Дмитрий Кабайло: "Поток вопросов, возникавших у нижегородцев в первые месяцы в связи с мобилизацией, сегодня сократился в разы"

01 февраля 2023 18:12  [111] Общество

Фото: Олег Булыгин

Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло принял участие в работе круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях Специальной военной операции", который провел Нижегородский Экспертный клуб в сотрудничестве с Домом народного единства 31 января 2023 года.

Оценивая ход работы по организации помощи участникам СВО и их семьям, Дмитрий Кабайло обратил внимание на сложность и важность координационной работы, которая потребовалась в связи с поддержкой участников СВО. По решению губернатора Глеба Никитина на базе Дома народного единства был создан региональный координационный центр, который взял на себя всю работу по взаимодействию с военнослужащими и их семьями.

"Достигнут высокий уровень взаимодействия всех участников процесса: от руководителей органов власти и разных организаций до крупных общественных структур и небольших сообществ волонтеров. В результате поток вопросов, возникавших у нижегородцев в первые месяцы в связи с мобилизацией, сегодня сократился в разы. Сейчас ведется уже не потоковая, а точечная работа. Это свидетельствует о том, что государственная машина с этой отдельной и важной задачей справляется", – заявил Дмитрий Кабайло.

В работе круглого стола приняли участие представители правительства Нижегородской области, федеральных и региональных общественных организаций, а также эксперты-политологи и журналисты. Участники дискуссии, оценив разнообразный опыт работы по формированию комплекса мер помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей, пришли к выводу, что отечественная система социальной защиты адаптировалась к вызовам 2022 года и получила новые направления развития. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по количеству и качеству мер защиты и поддержки тех, кого напрямую коснулись события СВО. Благодаря своевременным и грамотным решениям губернатора Глеба Никитина и правительства Нижегородской области вспышек социальной напряженности в регионе удалось избежать.

Участники дискуссии пришли к выводу, что нижегородский опыт уникален и заслуживает тиражирования. Вместе с тем отдельные вопросы социальной защиты участников СВО и членов их семей требуют законодательного регулирования, а работа органов публичной власти и институтов гражданского общества в этой сфере должна получить более широкое информационное сопровождение.

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Теги:
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