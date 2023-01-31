Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2023 19:45  [20] Алексей Алёхин: "Особый вклад в работу по сбору гуманитарной помощи для участников СВО вносят нижегородские волонтёры"
01 февраля 2023 19:31  [48] Константин Исаев: "Дом народного единства регулярно отправляет конвои гуманитарной помощи в зону проведения СВО"
01 февраля 2023 19:15  [72] Евгений Семёнов: "Социальная поддержка участников СВО и их семей снизила уровень тревожности и укрепила доверие к власти"
01 февраля 2023 19:06  [72] Наталья Исаева: "Все категории граждан, имеющих право на социальные выплаты и льготы, получили их своевременно и в полном объеме"
01 февраля 2023 18:53  [77] Около 5 тысяч консультаций провели специалисты "Поездов здоровья" за первый месяц 2023 года
01 февраля 2023 18:31  [99] Александр Соловьев: "Комплекс мер поддержки участников СВО в Нижегородском регионе уникален"
01 февраля 2023 18:12  [114] Дмитрий Кабайло: "Поток вопросов, возникавших у нижегородцев в первые месяцы в связи с мобилизацией, сегодня сократился в разы"
01 февраля 2023 17:51  [112] Жителям аварийного дома №8 на улице Сутырина в Нижнем Новгороде предложили варианты переселения
01 февраля 2023 17:35  [143] Предпринимателя освободили от наказания за взрыв газа в доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде
01 февраля 2023 16:12  [161] Практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской детской областной больнице
Общество

Наталья Исаева: "Все категории граждан, имеющих право на социальные выплаты и льготы, получили их своевременно и в полном объеме"

01 февраля 2023 19:06  [72] Общество

Фото: Олег Булыгин

Министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева приняла участие в работе круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях Специальной военной операции", который провел Нижегородский Экспертный клуб в сотрудничестве с Домом народного единства 31 января 2023 года.

Министр напомнила, что в соответствии с Указом губернатора Нижегородской области №205 участникам СВО и членам их семей оказывается большой комплекс поддержки: от денежных выплат до различного рода льгот, скидок и компенсаций.

"Традиционная система социальной защиты, действующая в регионе, не изменилась, несмотря на дополнительную бюджетную нагрузку, связанную с поддержкой участников СВО и их семей. Все категории граждан, имеющих право на социальные выплаты и льготы, в 2022 году получили их своевременно и в полном объеме", - подчеркнула Наталья Исаева.

В работе круглого стола приняли участие представители правительства Нижегородской области, федеральных и региональных общественных организаций, а также эксперты-политологи и журналисты. Участники дискуссии, оценив разнообразный опыт работы по формированию комплекса мер помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей, пришли к выводу, что отечественная система социальной защиты адаптировалась к вызовам 2022 года и получила новые направления развития. Нижегородская область находится в числе регионов-лидеров по количеству и качеству мер защиты и поддержки тех, кого напрямую коснулись события СВО. Благодаря своевременным и грамотным решениям руководства Нижегородской области вспышек социальной напряженности в регионе удалось избежать.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph