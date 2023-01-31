Наталья Исаева: "Все категории граждан, имеющих право на социальные выплаты и льготы, получили их своевременно и в полном объеме" Общество

Фото: Олег Булыгин

Министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева приняла участие в работе круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях Специальной военной операции", который провел Нижегородский Экспертный клуб в сотрудничестве с Домом народного единства 31 января 2023 года.

Министр напомнила, что в соответствии с Указом губернатора Нижегородской области №205 участникам СВО и членам их семей оказывается большой комплекс поддержки: от денежных выплат до различного рода льгот, скидок и компенсаций.

"Традиционная система социальной защиты, действующая в регионе, не изменилась, несмотря на дополнительную бюджетную нагрузку, связанную с поддержкой участников СВО и их семей. Все категории граждан, имеющих право на социальные выплаты и льготы, в 2022 году получили их своевременно и в полном объеме", - подчеркнула Наталья Исаева.

В работе круглого стола приняли участие представители правительства Нижегородской области, федеральных и региональных общественных организаций, а также эксперты-политологи и журналисты. Участники дискуссии, оценив разнообразный опыт работы по формированию комплекса мер помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей, пришли к выводу, что отечественная система социальной защиты адаптировалась к вызовам 2022 года и получила новые направления развития. Нижегородская область находится в числе регионов-лидеров по количеству и качеству мер защиты и поддержки тех, кого напрямую коснулись события СВО. Благодаря своевременным и грамотным решениям руководства Нижегородской области вспышек социальной напряженности в регионе удалось избежать.