Нижегородцы могут остаться без электричества из-за долгов Общество

В январе 2023 года гарантирующий поставщик направил 13 710 уведомлений потребителям-физлицам о возможном ограничении электроснабжения. Общая сумма задолженности по уведомлениям составила более 42 млн рублей. В число получателей уведомлений попали собственники квартир и частных домов с долгом, превышающим двукратный норматив потребления.

Временное ограничение электроснабжение – это крайняя мера, которую использую энергетики в борьбе с должниками. Гарантирующий поставщик индивидуально подходит к каждому потребителю. В случае, если у неплательщика сложилась сложная финансовая ситуация, "ТНС энерго НН" идет навстречу и предлагает заключить соглашение о реструктуризации задолженности.

Специалисты "ТНС энерго НН" ответили на самые часто задаваемые вопросы, касающиеся уведомлений об ограничении энергоснабжения.

Каким образом направляются уведомления?

Согласно законодательству РФ, гарантирующий поставщик электроэнергии уведомляет должников о предстоящем ограничении энергоснабжения различными способами: в платежном документе (информация размещается в нижнем блоке на внутренней стороне квитанции), заказным письмом с уведомлением, с помощью телефонного звонка с записью разговора, сообщением по электронной почте или через личный кабинет клиента "ТНС энерго". Поэтому рекомендуем не игнорировать сообщения от компании и следить за информацией, размещенной в квитанции.

Что будет, если не забрать уведомление в отделении Почты?

Отказ от получения уведомления не снимает ответственность с потребителя – даже если должник не забрал его в почтовом отделении, в случае неоплаты долга, энергоснабжение ему будет ограничено.

Что делать, если пришло уведомление?

Паниковать не стоит – электричество не отключают сразу же, как только доставили уведомление. После получения документа у клиента есть 20 дней, чтобы погасить долг.

Несвоевременная или неполная оплата счетов может повлечь не только отключение электричества в квартире или частном доме, но и штрафные санкции, судебные издержки и дополнительные затраты. Так, например, после ограничения энергоснабжения за долги, потребителю не только придется погасить всю сумму задолженности, но и оплатить стоимость отключения и подключения – порядка 3000 рублей.

Кроме того, проверить, есть ли у клиента долг за электроэнергию можно на сайте nn.tns-e.ru в специальном разделе "Узнать, есть ли задолженность".