Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2023 09:56  [30] Нижегородцы могут остаться без электричества из-за долгов
02 февраля 2023 09:15  [74] Олег Лавричев: "Именно Сталинград стал переломным моментом в войне"
01 февраля 2023 19:45  [315] Алексей Алёхин: "Особый вклад в работу по сбору гуманитарной помощи для участников СВО вносят нижегородские волонтёры"
01 февраля 2023 19:31  [289] Константин Исаев: "Дом народного единства регулярно отправляет конвои гуманитарной помощи в зону проведения СВО"
01 февраля 2023 19:15  [292] Евгений Семёнов: "Социальная поддержка участников СВО и их семей снизила уровень тревожности и укрепила доверие к власти"
01 февраля 2023 19:06  [298] Наталья Исаева: "Все категории граждан, имеющих право на социальные выплаты и льготы, получили их своевременно и в полном объеме"
01 февраля 2023 18:53  [277] Около 5 тысяч консультаций провели специалисты "Поездов здоровья" за первый месяц 2023 года
01 февраля 2023 18:31  [296] Александр Соловьев: "Комплекс мер поддержки участников СВО в Нижегородском регионе уникален"
01 февраля 2023 18:12  [315] Дмитрий Кабайло: "Поток вопросов, возникавших у нижегородцев в первые месяцы в связи с мобилизацией, сегодня сократился в разы"
01 февраля 2023 17:51  [201] Жителям аварийного дома №8 на улице Сутырина в Нижнем Новгороде предложили варианты переселения
Общество

Нижегородцы могут остаться без электричества из-за долгов

02 февраля 2023 09:56  [30] Общество

В январе 2023 года гарантирующий поставщик направил 13 710 уведомлений потребителям-физлицам о возможном ограничении электроснабжения. Общая сумма задолженности по уведомлениям составила более 42 млн рублей. В число получателей уведомлений попали собственники квартир и частных домов с долгом, превышающим двукратный норматив потребления.

Временное ограничение электроснабжение – это крайняя мера, которую использую энергетики в борьбе с должниками. Гарантирующий поставщик индивидуально подходит к каждому потребителю. В случае, если у неплательщика сложилась сложная финансовая ситуация, "ТНС энерго НН" идет навстречу и предлагает заключить соглашение о реструктуризации задолженности. 

Специалисты "ТНС энерго НН" ответили на самые часто задаваемые вопросы, касающиеся уведомлений об ограничении энергоснабжения.

Каким образом направляются уведомления?

Согласно законодательству РФ, гарантирующий поставщик электроэнергии уведомляет должников о предстоящем ограничении энергоснабжения различными способами: в платежном документе (информация размещается в нижнем блоке на внутренней стороне квитанции), заказным письмом с уведомлением, с помощью телефонного звонка с записью разговора, сообщением по электронной почте или через личный кабинет клиента "ТНС энерго". Поэтому рекомендуем не игнорировать сообщения от компании и следить за информацией, размещенной в квитанции.

Что будет, если не забрать уведомление в отделении Почты?

Отказ от получения уведомления не снимает ответственность с потребителя – даже если должник не забрал его в почтовом отделении, в случае неоплаты долга, энергоснабжение ему будет ограничено. 

Что делать, если пришло уведомление?

Паниковать не стоит – электричество не отключают сразу же, как только доставили уведомление. После получения документа у клиента есть 20 дней, чтобы погасить долг.

Несвоевременная или неполная оплата счетов может повлечь не только отключение электричества в квартире или частном доме, но и штрафные санкции, судебные издержки и дополнительные затраты. Так, например, после ограничения энергоснабжения за долги, потребителю не только придется погасить всю сумму задолженности, но и оплатить стоимость отключения и подключения – порядка 3000 рублей.

Кроме того, проверить, есть ли у клиента долг за электроэнергию можно на сайте nn.tns-e.ru в специальном разделе "Узнать, есть ли задолженность".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph