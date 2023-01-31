Компания Эн+ увеличила финансирование и географию грантового конкурса экологических проектов Общество

Фото: ГК “Волгаэнерго”

1 февраля Российский холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) дал старт ежегодному грантовому конкурс экологических проектов, увеличив размер фонда с 10 до 13 млн рублей. В нем могут принять участие жители Нижнего Новгорода.

Мероприятия, финансируемые Эн+ в рамках проекта, охватывают также Красноярск, Дивногорск, Миасс, Республику Бурятия. В Иркутской области они проводятся в Иркутске, Ангарске, Байкальске, Усть-Илимске, также в их число в этом году впервые включен Братск.

Нововведением этого года также является номинация "Байкал без пластика" для минимизации загрязнения пластиком экосистемы озера Байкал.

Победители конкурса получат гранты в размере до 600 тысяч рублей. Их определит независимый экспертный совет, состоящий из представителей науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественников. Для потенциальных грантополучателей организаторы проведут образовательный онлайн-марафон, а также очные консультации.

Конкурс дает возможность участникам представить заявки по шести номинациям. Они направлены на развитие эковолонтерства и экологического предпринимательства, строительство экологических троп, разработку образовательных экопроектов, содействие научным исследованиям в области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия. Прием заявок продлится до 15 марта 2023 года. Информация о конкурсе, положении, расписании образовательных мероприятий и порядке регистрации размещена на сайте конкурса.

Напомним, что в прошлом году гранты экологического конкурса Эн+ получили три нижегородских проекта. Среди них инклюзивная мастерская "ЭкоАртСтудия", которая стала победителем в номинации "Передавая опыт", где оценивались образовательные проекты, связанные с решением экологических проблем в водных экосистемах. В номинации "Курс на устойчивость", рассчитанной на поддержку грантополучателей прошлых лет, одним из лучших был признан нижегородский проект "Фестиваль зеленых мультфильмов 2.0" творческого объединения "Восторг". Фестиваль проходил в Нижнем Новгороде в 2021 году, в нем приняли участие более 200 школьников. Тогда были созданы восемь мультфильмов на тему охраны окружающей среды.

Еще один нижегородский проект – онлайн-курс "ЭкоРазвилка" – стал победителем в специальной номинации "360" среди образовательных программ для эковолонтеров. Благодаря этому онлайн-курсу можно узнать много полезной информации о раздельном сборе мусора, лесовосстановлении, сохранении особо охраняемых природных территорий и прочее.

"Нижний Новгород традиционно очень активно участвует в этом конкурсе. Стоит отметить и уровень проектов. Это всегда интересные и очень нужные инициативы, которые благодаря грантам реализуют участники. Уверен, что и в этом году мы увидим от нижегородцев не менее интересные проекты, которые будут способствовать привлечению внимания к такой важной теме, как экология", – подчеркнул генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

"Накопленный опыт позитивного взаимодействия и сотрудничества с нашими партнерами свидетельствует о высокой вовлеченности авторов экологических инициатив, растущем доверии друг к другу. Мы видим, что решением актуальных экологических проблем занимаются уже не отдельные энтузиасты, а устойчивые экосообщества. Команды экоактивистов растут, развиваются, побеждают в региональных и всероссийских конкурсах, масштабируют свои проекты. Все это позволяет нам вместе добиваться значительно больших результатов и с каждым годом поднимать планку, с уверенностью идти к новым целям", – отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

Грантовый конкурс экологических проектов является одним из направлений комплексной программы по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Она объединяет экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты.

За время существования грантового конкурса организаторы получили 430 заявок, из которых отобраны 60 лучших. Общий объем финансирования составил 25 млн рублей. Только за прошлый год благодаря проекту убрано свыше 100 тонн мусора, организовано 13 научных экспедиций, расчищены и облагорожены 11 ручьев и минеральных источников, построены 5 экотроп и 2 веломаршрута, создана серия экомультфильмов, построена волонтерская база и учебная лаборатория возобновляемой энергетики. Всего в работе участвовало более тысячи волонтеров.

Стоит отметить, что энергохолдинг Эн+ уделяет особое внимание экологическим проектам – это направление работы было обозначено основателем компании Олегом Дерипаской.

ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании Эн+ в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".

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