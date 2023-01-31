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Общество

Александр Прудник: "Нижегородская область успешно решила ряд социальных задач, связанных с СВО"

02 февраля 2023 12:56  [92] Общество

Старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник в ходе круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях специальной военной операции" Нижегородского экспертного клуба подчеркнул, что регион успешно решил ряд социальных задач, связанных с СВО.

"В наибольшей степени возникшие проблемы коснулись социальной сферы. Существовала реальная опасность, что перераспределение средств региональных бюджетов негативно скажется на выполнении в полном объеме социальных обязательств перед некоторыми группами населения. В Нижегородской области, как показала практика, этого сценария удалось успешно избежать. Система социальной защиты успешно выдержала груз дополнительной нагрузки. Все социальные выплаты и обязательства были своевременно осуществлены", - сказал Александр Прудник.

Он также отметил, что параллельно власти региона оперативно организовали работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

"Удалось организовать эффективную систему координации деятельности, как различных волонтерских организаций, так и коммерческих структур и отдельных граждан. Успешное решение этих двух нетривиальных задач явилось свидетельством высокого запаса прочности системы государственного управления в регионах. Многие возникающие вопросы оперативно решаются на местах, без необходимости обращения к помощи центральных органов власти. Нижегородская область является одним из примеров того, что в нашей стране сложилась зрелая, высокопрофессиональная система управления на региональном уровне. Это является основанием устойчивости политической и административной системы страны, поскольку она опирается на широкую разветвленную базу  прочного фундамента системы управления в регионах", - резюмировал эксперт. 

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Теги:
СВО Социальная сфера
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