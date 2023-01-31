Медики на селе в Нижегородской области с февраля начнут получать дополнительные выплаты

Ежемесячные дополнительные социальные выплаты с февраля начнут получать медицинские работники на селе в Нижегородской области. Об этом в своем тг-канале сообщил замгубернатора и глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, вопрос с кадрами в сельских медучреждениях будет решаться системно.
Размер выплаты составит до 18 тыс. рублей, вопрос решен на федеральном уровне, отметил Давид Мелик-Гусейнов.
Он также добавил, что в районах возможны выплаты подъемных тем врачам, которые впервые приедут работать на сельские территории.
Ранее сообщалось, что стимулирующие выплаты в 2022 году в Нижегородской области получили 49 медиков дефицитных специальностей.
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