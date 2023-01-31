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Политика

Юрий Станкевич: "Работа, которая была проделана в Дзержинске за последние годы, сильно повлияла на облик города"

02 февраля 2023 15:48  [104] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сегодня в рамках работы на региональной неделе в Нижегородской области депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич от партии "Единая Россия" посетил Дзержинск. Там он провел рабочую встречу с главой города Иваном Носковым. Основным вопросом для обсуждения стала реализация программы по подготовке города к 100-летию "Дзержинск-100" и необходимые для этого законодательные инициативы. 

Как рассказал Юрий Станкевич, впервые Дзержинск он посетил больше 20 лет назад: город тогда и сейчас – кардинально различается. По его мнению, работа, которая была проделана за последние годы, очень сильно повлияла на обновление облика города и развитие его инфраструктуры.

"Город принимает самое активное участие во многих федеральных и региональных программах, благодаря чему получает финансирование. У Дзержинска был хороший фундамент, накоплен достойный промышленный потенциал, а сегодняшние решения делают его современным, шагающим в ногу со временем, муниципалитетом. Это точка притяжения не только для промышленников и людей, которые хотят здесь строить свой бизнес. У города есть серьезный потенциал с точки зрения  комфортной жизни, а также развития туризма", - подчеркнул депутат. 

Программа "Дзержинск-100" была сформирована администрацией города совместно с жителями в 2020 году. Она состоит из трех основных разделов: безопасность, городская среда и развитие социальной сферы. Программа предполагает комплексное развитие города и охватывает такие сферы городской жизни, как образование, спорт, культура, наука, промышленность, жилье и благоустройство. 

"К реализации программы "Дзержинск-100" мы приступили еще в 2020 году. Одни проекты уже реализованы, другие находятся в стадии реализации или близки к завершению. Например, парк "Утиное озеро" давно открыт, новая школа "Город наук" в этом году примет школьников, а по строительству нового современного бассейна сейчас ведется  проектирование. И это только малая часть проектов, вошедших в программу "Дзержинск-100", - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Особо отмечу, что за три года мы не убрали из программы ни одного пункта, наоборот, постоянно добавляем важные для жителей проекты. Многое удалось сделать благодаря участию в нацпроектах и поддержке правительства Нижегородской области".

В рамках встречи участники также обсудили вопросы, которые сегодня требуют ряда законодательных изменений, в том числе на федеральном уровне.

"Мы сегодня на примере Дзержинска разобрали ситуации, которые, на мой взгляд, во многом типичны и для других городов России. Это касается и некоторых административных барьеров при градостроительной деятельности, и недропользования, и использования лесного хозяйства. Эти вопросы необходимо решать, чтобы создавать условия для динамичного развития как Дзержинска, так и других населенных пунктов. Я признателен коллегам, Ивану Николаевичу Носкову за обстоятельные пояснения, за качественную экспертизу. Уже есть несколько законодательных инициатив, которые направлены от Нижегородской области в Госдуму. Мы их рассматриваем, ведем диалог с задействованными органами власти. Уверен, что совместными усилиями доведем эти решения и инициативы до практического результата. И эта работа действительно пойдет на благо городов и их жителей как нынешнего, так и будущего поколений", - сказал Юрий Станкевич. 

Отметим, что в рамках программы "Дзержинск-100" только за прошлый год выполнена вторая очередь благоустройства Центрального парка культуры и отдыха, проведено благоустройство площади Дзержинского, Парковой аллеи и 42 дворовых территорий. Закончен первый этап строительства нового кладбища, ликвидированы 256 несанкционированных свалок общей площадью более 106 тысяч кубометров, разработана проектно-сметная документация на ликвидацию полигона ТБО "Игумново". Также началось строительство новой школы на улице Клюквина, капитально отремонтирована библиотека им. Толстого, стартовало строительство регионального центра спортивной подготовки и др.

Напомним, программа "Дзержинск-100" была представлена губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в рамках ежегодного отчета главы в мае 2022 года.

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Теги:
Дзержинск Иван Носков Юрий Станкевич
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