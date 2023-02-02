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Общество

Свет и отопление частично отключены в пяти районах Нижнего Новгорода 3 февраля

03 февраля 2023 09:29  [57] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 3 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Нижегородском районе в связи с профилактическими работами на теплосетях горячую воду и отопление отключат на Казанском шоссе, улицах Родионова, Бринского, Германа Лопатина, Композитора Касьянова, Верхне-Печёрской и Нижне-Печёрской. Отключения запланированы ориентировочно с 10:00 до 16:00.

В Автозаводском районе ожидается ограничение подачи электроэнергии в ряд жилых домов. Речь идут об адресах: ул.Янки Купалы,10а; ул. Веденяпина, 7, 9, 11. Работы на сетях будут проводиться с 13:00 до 16:00.

В Приокском районе с 8:00 до 16:00 без света останутся Дубёнки, в частности ул. Полярная, дома 1а-61 (нечётная сторона), ул. Ленская - полностью, ул. Мантуровская - полностью.

В Советском районе отключения электричества запланированы на ул. Богородского, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4; Нул. Вячеслава Шишкова, 10, 8к1. Света в домах не будет с 9:00 до 17:00.

В Ленинском районе отключения электричества будут проводиться с 9:00 до 17:00 на улице Баумана. В это время будут обесточены жилые дома и здания с номерами: 33, 62, 103-110, 111-125 (нечётная сторона), 129, 130, 140, 143, 147, 158, 170, 171, 172, 175, 188, 199, 200, 213, 213, 254, 254, 292, 309, 312, 329, 331Б, 335, 348, 350.

Кроме того, с 11:00 до 16:00 отключения света будут производиться по адресам: ул. Гурьевская, 30; ул. Лагерная ул; 49, 51-81, 86.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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