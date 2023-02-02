Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный жилой комплекс на улице Горького Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный жилой комплекс на улице Горького. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, строительство многоэтажного жилого дома на улице Горького было приостановлено в 2022 году.

Специалисты установили, что невыполнение консервации объекта и мероприятий по защите зданий от осадок приводит к разрушению несущих стен и влечет опасность для жизни граждан.

По итогам проверки прокуратура направила в суд заявление о необходимости консервации объекта.

Суд удовлетворил требования ведомства и обязал застройщика законсервировать стройплощадку.

Ранее сообщалось, что застройщика обязали законсервировать недостроенный ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе Нижнего Новгорода.