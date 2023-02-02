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Общество

Лёгкий мороз и ледяные дожди прогнозируются в Нижегородской области в выходные

03 февраля 2023 11:09  [61] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Последний зимний месяц в Центральной России начался со снегопадов, и Нижегородская область также оказалась в зоне осадков. Причём в в ближайшие дни прогнозируется ледяной дождь. Синоптики предупреждают, что до 5 февраля ожидаются гололёдно-изморозевые отложения, местами гололедица.

К тому же, по прогнозу Гидрометцентра России, на период с 1 по 10 февраля средняя декадная температура воздуха по Нижегородской области ожидается на 4-5° выше средних многолетних значений.

Так, в пятницу 3 февраля, на улице пасмурно, ожидается небольшой снег. Столбики термометров покажут -2...-3°C. Ветер юго-восточный, до 2,5 м/с. Атмосферное давление около 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 89-92%.

В субботу характер погоды особо не изменится: днём -2..-3°C, облачно, ветер слабый. Кроме того, пойдёт дождь со снегом, местами ледяной дождь. А вот к ночи похолодает до -5°C.

В воскресенье, 5 февраля, атмосферное давление пойдёт на повышение - до 757 мм рт. ст, но в регионе будет по-прежнему пасмурно и маловетренно. Дневная температура уставится в пределах -4...-5°C, вечером -5...-6°C - но из-за высокой влажности мороз будет ощущаться острее.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч человек и 500 единиц техники занимаются уборкой снега в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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