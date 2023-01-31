Более 4 тысяч человек и 500 единиц техники занимаются уборкой снега в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 4 тысяч человек и 500 единиц техники занимаются уборкой снега в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, в уборке задействовано более тысячи дорожных рабочих, 3400 дворников и 500 единиц техники.

По словам директора городского департамента Андрея Житникова, снегопад продлится до воскресенья. За это время прогнозируется выпадение более 6 см осадков, а всего с начала года в Нижнем Новгороде было вывезено более 920 тысяч кубометров снега.

В Приокском районе сегодня ведутся работы на транспортной развязке Ларина-Гагарина и на улице Луганской.

В Советском районе техника и рабочие задействованы в общественных пространствах, а также на улицах Богородского, Академика Королева, Тимирязева, Республиканской и других. Кроме того, вывоз снега проходит на улицах Ванеева, Штеменко и Аристова.

В Ленинском районе очитка тротуаров и обработка противогололедными материалами прошли на ул.Снежной, пр. Ленина, ул. Космонавта Комарова, ул. Порядковой, ул. Баумана и на других участках района.

В Канавинском районе ведутся работы по прометанию дорог в микрорайонах Старое Канавино, Мещерское озеро, Ленгородок, на улицах Кузбасской, Комсомольскому и Московскому шоссе. Прибордюрные полосы очищаются на улицах Октябрьской Революции, Украинской, Волжской Набережной, Генерала Зимина, Стрелка, Совнаркомовской. Вывоз снега запланирован с улиц Украинской и Волжской набережной. Продолжаются работы по очистке тротуаров на улицах Карла Маркса, очистке лестничных сходов и подходов к школе № 176.

В Автозаводском районе работы ведутся на ул.Дьяконова, Героя Прыгунова, Пермякова, Школьной, Мончегорской, Рельсовой, Аркадия Гайдара, пр. Молодежный, пр. Октября, пр. Ленина, Южное шоссе и др.

В Нижегородском районе ведется работа по очистке и просыпанию Зеленского съезда и выезда на Канавинский мост. Также уборка проходит в общественных пространствах: на набережной Федоровского, Почаинском бульваре, Чернопрудском сквере, Александровском саду, улице Большой Покровской и других.

В Московском районе рабочие задействованы на Бурнаковском проезде, Московском шоссе, на улицах Ярошенко, Мечникова, Народной и на проспекте Героев. Снег вывозят из дворов на Сормовском шоссе, ул. Баранова, Московском шоссе.

В Сормовском районе за сутки вывезли почти две тысячи кубометров снега. Работы производились на ул.Коминтерна, Культуры, Коперника, Иванова, Светлоярской, Федосеенко, пр. Кораблестроителей. Сегодня запланирован вывоз снега с улиц Кима и Ногина.

Ранее сообщалось, что более 80 тысяч кубометров снега вывезли с улиц и дворов Приокского района Нижнего Новгорода с начала зимы.

Также напомним, что ООО "Чистые улицы Приволжья" построит станцию снеготаяния в Московском районе.