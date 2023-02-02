Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 4 и 5 февраля Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде в ближайшие выходные, 4 и 5 февраля, будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения в указанные дни будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29): 4 февраля - с 7:00 до 20:00, 5 февраля - с 7:00 до 22:00.

Дорогу перекроют в связи с проведением массовых мероприятий.

Так, в субботу ХК "Торпедо" проведёт домашнюю игру с минским "Динамо", а в воскресенье на площадке состоится концерт Басты.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.