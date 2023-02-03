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Бизнес

ПСБ приобретает банки Донецкой и Луганской Народных Республик

03 февраля 2023 15:50  [67] Бизнес

ПСБ приобретает ООО "ПСБ Донецк" и ООО "ПСБ Луганск" — кредитные учреждения, принадлежащие Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующие договоры купли-продажи председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Фонда государственного имущества ДНР Сергей Кайда и врио председателя — заместитель председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерий Кравченко подписали в присутствии врио главы ДНР Дениса Пушилина, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

Сделки совершены во исполнение указа Президента Российской Федерации, предусматривающего продажу ПСБ 100% долей этих кредитных учреждений и дальнейшее присоединение их к ПСБ.

Приобретение кредитных организаций позволит значительно усилить позиции ПСБ в республиках: сеть обслуживания банка в этих регионах вырастет почти вдвое и превысит 350 офисов продаж по всей территории ДНР и ЛНР. Клиентская база составит около 3 млн физических и свыше 17 тысяч юридических лиц.

"Подписанные сегодня соглашения имеют важное значение для социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, а также способствуют процессам полномасштабной интеграции новых регионов в единое правовое, финансовое и банковское пространство страны. ПСБ ведет активную работу по обеспечению доступа жителей и бизнеса регионов к развитой инфраструктуре системно значимой кредитной организации: за день мы открываем в среднем две тысячи счетов и выдаем боле полутора тысяч карт физическим и юридическим лицам. Сеть наших офисов и банкоматов охватывает важнейшие точки на карте республик. С приобретением банков ПСБ кратно расширит региональное покрытие, став надежным финансовым партнером еще большему числу граждан, организаций и компаний. В наших планах - поэтапное расширение спектра оказываемых услуг, предоставление банковских продуктов на максимально привлекательных и гибких условиях, а также содействие дальнейшему укреплению финансово-экономической системы Донецкой и Луганской Народных Республик", — прокомментировал Петр Фрадков.

ПСБ стал первой российской кредитной организацией, которая начала комплексное банковское обслуживание физических и юридических лиц в ДНР и ЛНР, и поступательно развивает свое присутствие в этих регионах, повышая качество и доступность финансовых сервисов. За время работы ПСБ на территории республик на обслуживание в банк перешло более 300 тысяч физических и почти 16 тысяч юридических лиц. Открыто более 480 тысяч счетов гражданам и более 16 тысяч счетов клиентам из малого и среднего бизнеса, физлицам выдано более 250 тысяч карт, включая зарплатные карты, и около 15 тысяч — бизнесу.

Для удобства клиентов необходимые операции можно осуществлять в отделениях, онлайн-каналах и банкоматной сети ПСБ. При этом 100%-я доступность ежедневных платежей, в том числе оплата коммунальных услуг, интернет и телефонии, социальных и государственных платежей, обеспечена как в дистанционных каналах, так и в кассах банка.

Офисная сеть ПСБ на территории ДНР и ЛНР охватывает 60 населенных пунктов и представлена более чем 160 отделениями, куда жители и бизнес могут обратиться за широким перечнем продуктов и услуг, среди которых, наряду с платежами, также потребительское кредитование, открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, в том числе для получения выплат военнослужащим. Порядка 200 банкоматов позволяют проводить операции по снятию и внесению наличных, совершать платежи и переводы, а также сервисные операции, например, смену ПИН-кода.

Развивая платежную инфраструктуру, ПСБ создал и продолжает расширять сеть терминалов для приема платежей в торговых точках на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, которая к настоящему моменту насчитывает более 4 тысяч POS-терминалов. Безналичная оплата, в частности, доступна клиентам организаций, ведущих свою деятельность в медицинской, образовательной и других жизненно важных отраслях, а также занимающихся оптовой и розничной торговлей.

ПСБ содействует социально-экономическому развитию республик и проводит работу по заключению зарплатных договоров с ключевыми бюджетными и коммерческими организациями ДНР и ЛНР, обеспечивая клиентов передовыми платежными инструментами и выгодными условиями банковского обслуживания.

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Теги:
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