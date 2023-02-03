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Общество

Учащиеся лицея №40 Нижнего Новгорода побывали на Арзамасском приборостроительном заводе

03 февраля 2023 15:57  [55] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Учащиеся лицея №40 Нижнего Новгорода побывали на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, ученики 6 "Г" класса с углубленным изучением физики, математики и информатики приехали на АПЗ по инициативе главного инженера предприятия Александра Бобкова, выпускника этого лицея.

Знакомство с Арзамасским приборостроительным заводом у ребят началось с встречи с генеральным директором АПЗ Андреем Капустиным. Гендиректор АПЗ рассказал школьникам о деятельности предприятия.

"Наш завод уникальный – с полным циклом производства: на входе получаем металл в виде заготовок, а на выходе имеем сложные изделия специального назначения. Предприятие выпускает и большой объем гражданской продукции. У нас замечательный музей. Надеемся, что информация, которую вы здесь получите, будет интересной и полезной. Возможно, кто-то захочет связать свою жизнь с производством. Все работы хороши, но все же считаю, что будущее за производственными предприятиями", - отметил Андрей Капустин.

Школьники побывали в цехах №56 и №50, где увидели как трудятся рабочие, ощутили настоящую атмосферу производства. Ребята также осмотрели экспонаты музея АПЗ, а в завершении экскурсии разгадали тематический кроссворд по истории производства.
 

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Теги:
АПЗ
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