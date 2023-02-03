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Бизнес

"Открытие Авто": марка Omoda стала лидером по числу открытых салонов, Haval – лучшим среди "китайцев" по продажам с одного шоу-рума

03 февраля 2023 17:04  [65] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и "АвтоБизнесРевю" проанализировали, как изменялись дилерские сети китайских марок в течение 2022 года. Общее количество шоу-румов марок из Поднебесной впервые перевалило за тысячу и составило 1 041 точку. Лидером по числу открытых салонов стала марка Omoda (108 салонов), а по среднему количеству продаж за год с одного ДЦ лучшим по-прежнему остается бренд Haval (285 а/м).

Даже далеким от автобизнеса людям хорошо заметен рост числа китайских машин на дорогах. Естественно, бурно растет и количество торговых точек марок из Поднебесной. Но происходит это не впервые. В 2008 г. у нас открылось почти 200 "чайна"-салонов. В тех же масштабах бизнес развивался в 2013-2014 гг. И в 2022 году оставшиеся без официальных поставок западной и японской техники авторитейлеры вновь активно скупали китайские франшизы. За минувший год Россия получила 487 новых шоу-румов марок из Поднебесной, а общее их число впервые перевалило за тысячу (1 041) и составило почти треть от дилерских сетей всех (3 139) работавших в России салонов.

Активнее других выступали бренды, входящие в группу Chery. Прежде всего для дальнейшего расширения объемов бизнеса эта компания начала продажи автомобилей Omoda, которую выделила в отдельную марку. Всего Omoda получила 108 салонов. В самой компании Chery тоже не сидели без дела и удачно пользовались ситуацией. Прошлый год марка закончила, имея в активе 183 шоу-рума, было открыто 62 салона. В то же время частая чехарда со стандартами марки привела к тому, что 19 торговых точек были закрыты. Еще одна марка той же «семьи» – Exeed – развивалась даже более активно (71 новый шоу-рум).

В то же время Geely в 2022 г. также старалась не упускать уникального шанса для расширения бизнеса. За год марка открыла 57 шоу-румов, а общий размер сети довела до 142 точек. Важно отметить, что и в прежние времена, и сейчас Geely едва ли не жестче, чем все остальные "китайцы", отсеивала кандидатов на входе. Возможно, что такая избирательность привела к тому, что за год было закрыто всего шесть предприятий.

В свою очередь Haval, единственная китайская марка, обладающая в России заводом, придерживалась другой политики. За год было относительно немного открытий (12 салонов), а общее число шоу-румов по меркам других ведущих брендов оказалось достаточно небольшом (118). С другой стороны, это привело к большей стабильности сети.

Отметим также, что больше сотни салонов среди представителей "чайна"-брендов по итогам 2022 г. оказалось у компаний FAW (104 ДЦ) и Changan (103). Первая марка отличилась тем, что ввела в строй почти полсотни новых шоу-румов, но порядка 10% от общего объема было потеряно. Вторая напротив, возможно, и хотела бы открыть больше салонов, но смогла запустить в работу всего 32 предприятия авторитейла. Практически весь прошлый год Changan не мог обеспечить стабильность поставок. Соответственно, и желающих покупать франшизу марки было не так много. Из остальных компаний из Поднебесной у JAC оказалось в активе 70 салонов, у DFM – 62, а у GAC, Skywell и Voyah – 19, 16 и 14 соответственно.

По итогам года неожиданно оказалось, что в ряде городов китайские шоу-румы могут располагаться буквально в соседних кварталах. Естественно, что такая высокая плотность бизнеса на определенном этапе может способствовать росту продаж китайских марок в целом и нравиться клиентам. Но стабильности сетям "чайна"-брендов это отнюдь не способствует. Любому дилерскому центру для долгосрочной прибыльной работы нужно гораздо больше машин, чем продается сейчас. Так, у Haval среднее количество а/м, реализованных одним шоу-румом, составляет 285 "штук", у Chery – 210, а у Geely – 172. У всех остальных марок из Поднебесной этот показатель значительно меньше. В этом свете совсем неудивительно, что за 2022 год ушли "со сцены" 158 китайских салонов (в 2021 г. - 129).

Для сравнения: в сети Lada каждый ДЦ продавал в 2022 году в среднем 623 машины. И это тоже далеко не идеально, так как 2021 г. этот показатель был у марки почти вдвое выше – 1 172 а/м. При этом авторитейлерам хорошо известно, что для стабильной работы дилерского центра он должен реализовывать порядка тысячи автомобилей в год. Российский автобизнес в целом последний раз мог лишь приблизиться к похожему соотношению десять лет назад, когда чуть больше четырех тысяч торговых точек продавали почти три миллиона новых машин. В нынешних условиях политической турбулентности и автомобильного голода на рынке новых массовых закрытий не избежать. В сетях "чайна"-брендов они наверняка будут самыми масштабными. 

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Теги:
Банки Открытие
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