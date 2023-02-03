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Общество

Сотрудник АПЗ Андрей Мишагин стал получателем стипендии от Президента РФ

03 февраля 2023 16:34  [88] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Начальник КБ-13 отдела главного конструктора АО "АПЗ" Андрей Мишагин удостоен стипендии, которая назначается Президентом РФ по представлению Правительства РФ исполнителям государственного оборонного заказа за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Как сообщили в пресс-службе АПЗ, это первая награда такого высокого уровня на предприятии.

Андрей Мишагин был соискателем стипендии в секции "Авиационные системы, комплексы и перспективные материалы". В конкурсной рецензии была представлена разработка гироинерциальных блоков на основе динамически настраиваемых гироскопов. Основной – это ДНГДП-3001, за который Арзамасский приборостроительный завод, как предприятие-соисполнитель, стал победителем национальной премии "Золотая идея-2020", а Андрей Мишагин вошел в состав авторского коллектива лауреатов от АПЗ.

"Мне посчастливилось стать частью команды под руководством Сергея Серафимовича Дядина, заместителя главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам, и в 2017 году, когда меня только назначили начальником КБ, вплотную заняться этим гироскопом. Это было время постановки ДНГДП-3001 на серийное производство, возникало много сложных вопросов. На КБ лежала огромная ответственность. И мы достигли нужного результата. Кстати, именно тогда, пять лет назад, в КБ пришла молодая сила – трое выпускников АПИ НГТУ Мария Филатова, Кирилл Гетигежев и Василий Павлов, которые активно включились в работу. Гироскоп за это время стал нам родным, и сегодня, если и возникают вопросы, то мы знаем, как их оперативно решить", - рассказал специалист.

Сам Андрей Мишагин пришел на завод в 2009 году после работы системным администратором на одном из предприятий города. Коллеги поздравили Андрея Юрьевича с заслуженной наградой.

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Теги:
АПЗ
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