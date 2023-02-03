Жителей Нижнего Новгорода пригласили участвовать в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 3 февраля приняли единогласное решение об участии областного центра в реализации регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2023 году.

Как пояснил председатель Думы Олег Лавричев, принятие данного решения необходимо для участия нижегородцев в конкурсном отборе заявок, который стартовал 1 февраля.

Спикер Гордумы упомянул, что проект "Вам решать!" востребован нижегородцами и уже доказал свою эффективность, поскольку жители сами решают, какие дороги и тротуары нужно отремонтировать, какие общественные пространства благоустроить в первую очередь.

Напомним, проект "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров. Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.

Проекты финансируются за счёт субсидии из областного бюджета (до 80% стоимости проекта), средств городского бюджета (не менее 25%) и инициативного платежа самих жителей или спонсоров (от 1,01%).

Конкурс проходит по восьми направлениям: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива" и новое направление - "Молодёжная политика", направленное на развитие инфраструктуры для организации досуга и развития молодёжи.

По итогам конкурса Нижний Новгород сможет получить областную субсидию в размере до 180 млн рублей. Но, как отметили в пресс-службе Гордумы, размер субсидии на одну заявку не может превышать 3 млн рублей.

Для того, чтобы участвовать в проекте, нижегородцам необходимо:

1. Собрать инициативную группу из жителей муниципалитета (не менее 10 человек старше 16 лет) и заявить о желании реализовать инициативный проект. С инициативой могут выступить в том числе органы ТОС или сельский староста.

2. Организовать сход, собрание или конференцию граждан, на котором обсудить проект и принять решение о его поддержке. Возможен вариант опроса и сбора подписей граждан.

3. Инициативная группа передаёт проект в местную администрацию по установленной форме, приложив протокол схода, результаты опроса или подписные листы.

4. Представители администраций и инициативных групп готовят комплект документов для участия в конкурсе и направляют заявку в министерство внутренней, региональной и муниципальной политики (с 1 февраля по 1 марта 2023 года).

5. С 6 марта по 7 апреля на сайте Golosza.ru будет проходить народное голосование за поддержку инициативных проектов. Инициативы, набравшие наибольшее количество голосов, имеют шанс получить субсидию из областного бюджета на реализацию уже в текущем году.

6. До 1 мая года конкурсная комиссия будет проводить отбор инициативных проектов.

7. После объявления победителей администрации муниципалитетов организуют проведение работ по реализации проекта. Жители могут контролировать процесс и принимать в нём непосредственное участие.