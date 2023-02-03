Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2023 14:40  [83] Несколько счетов СНТ Богородского района оказались заблокированы за долги по вывозу мусора
05 февраля 2023 12:14  [140] Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области
05 февраля 2023 10:26  [177] Нижегородцы смогут стерилизовать домашних собак и кошек со скидкой
05 февраля 2023 09:15  [176] Мероприятие "Открой свой ресурс" для инвалидов и женщин с малолетними детьми пройдет в Арзамасе
04 февраля 2023 18:51  [701] Нижегородский областной клинический онкодиспансер признан лучшим учреждением страны в рамках премии "Будем жить"
04 февраля 2023 16:09  [603] Старинную икону обнаружили при ремонте в нижегородском Крестовоздвиженском женском монастыре
04 февраля 2023 15:06  [380] ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности
04 февраля 2023 13:03  [377] Первые в 2023 году 9 экскурсоводов прошли аттестацию в Нижегородской области
04 февраля 2023 12:16  [422] Общая смертность в трудоспособном возрасте в Нижегородской области в январе сократилась на 16,3%
04 февраля 2023 11:42  [912] Нижегородцам напомнили о важности онконастороженного поведения во Всемирный день борьбы против рака
Общество

Несколько счетов СНТ Богородского района оказались заблокированы за долги по вывозу мусора

05 февраля 2023 14:40  [83] Общество

Несколько счетов СНТ Богородского района оказались заблокированы из-за образования задолженности по вывозу мусора. Об этом сообщается на сайте volga-tv.ru.

Согласно информации, с иском в суд о блокировке счетов садоводов вышел региональный оператор. Данная мера затронула СНТ "Факел" и "Сад №3" в Сартакове.

По данным директора регионального оператора - компании ООО "СИТИЛЮКС 52" Сергея Протасова, садоводы уклонились от заключения договора на вывоз ТКО, несмотря на соответствующую норму в законодательстве.

Всего, по данным регоператора, лишь половина всех СНТ региона заключили соответствующие соглашения. В компании уже заявили, что с нарушителями будет вестись работу по суду, в рамках закона.

Между тем, в СНТ, где оказались заблокированы счета, не подтверждают информацию о долгах.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал администрацию Нижнего Новгорода за свалку на Московском шоссе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТКО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph