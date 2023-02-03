Несколько счетов СНТ Богородского района оказались заблокированы за долги по вывозу мусора Общество

Несколько счетов СНТ Богородского района оказались заблокированы из-за образования задолженности по вывозу мусора. Об этом сообщается на сайте volga-tv.ru.

Согласно информации, с иском в суд о блокировке счетов садоводов вышел региональный оператор. Данная мера затронула СНТ "Факел" и "Сад №3" в Сартакове.

По данным директора регионального оператора - компании ООО "СИТИЛЮКС 52" Сергея Протасова, садоводы уклонились от заключения договора на вывоз ТКО, несмотря на соответствующую норму в законодательстве.

Всего, по данным регоператора, лишь половина всех СНТ региона заключили соответствующие соглашения. В компании уже заявили, что с нарушителями будет вестись работу по суду, в рамках закона.

Между тем, в СНТ, где оказались заблокированы счета, не подтверждают информацию о долгах.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал администрацию Нижнего Новгорода за свалку на Московском шоссе.