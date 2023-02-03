Свет, тепло и воду частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 6 февраля Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 6 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Приокском районе будет ограничена подача горячего водоснабжения на улице Голованова в домах № 45 и 47. Отключения запланированы с 9:00 до 16:00.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электроснабжение центрального теплового пункта №3, расположенного по адресу: пр. Ленина, 61Б, а также жилых многоквартирных домов № 61, 61/5 и 63. Также в это время света не будет по адресам: ул. Профинтерна, 16а; ул. Усиевича, 15а.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 будет отключено центральное отопление на улице Самочкина в домах 5 и 7.

В Нижегородском районе в связи с профилактическими работами на теплосетях горячую воду и отопление отключат на Казанском шоссе, улицах Родионова, Бринского, Германа Лопатина, Композитора Касьянова, Верхне-Печёрской и Нижне-Печёрской. Отключения запланированы ориентировочно с 10:00 до 16:00.

В Слободе Подновье с 9:00 до 13:00 без света останутся дома на улице Чкалова: № 202, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 будет отключено электричество на улице Сестёр Рукавишниковых в домах №16, 17, 18, 24, 26. С 12:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Адмирала Васюнина, 7/3; ул. Бориса Корнилова, 3/1, 5/1, 5/2, 7/2.