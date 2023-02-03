Игорь Ларионов принял участие в хоккейном матче на стадионе "Водник" Спорт

Фото: АНО "Центр 800"

Главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов принял участие в хоккейном матче на стадионе "Водник".

Согласно информации, тренер в составе ветеранов клуба под руководством легендарного хоккеиста "Торпедо" Юрия Федорова сыграл товарищеский матч с командой из Автозаводского района "Космос".

Также в двухчасовом мачте приняли участие ветеран "Торпедо" Михаил Пресняков и известные нижегородские болельщики - Андрей Никитенко и Владимир Федосов.

"Когда ты находишься в таком хоккейном городе, как Нижний Новгород, понимаешь, что все-таки хоккей - это зимний вид спорта, это классика, это возвращение к тем истокам, когда маленьким мальчишкой выходил на лед в Воскресенске и играл в хоккей. Сегодня появилось время для того, чтобы просто прийти поиграть с ветеранами нижегородского "Торпедо", с любителями этой игры. Было много детей, мальчишек, их родителей", - сказал Игорь Ларионов.

После игры тренер тренер раздал автографы всем желающим.

Напомним, сейчас ХК "Торпедо" занимает второе место в Западной конференции КХЛ с 82 очками после 59 сыгранных матчей.