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Главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов принял участие в хоккейном матче на стадионе "Водник".
Согласно информации, тренер в составе ветеранов клуба под руководством легендарного хоккеиста "Торпедо" Юрия Федорова сыграл товарищеский матч с командой из Автозаводского района "Космос".
Также в двухчасовом мачте приняли участие ветеран "Торпедо" Михаил Пресняков и известные нижегородские болельщики - Андрей Никитенко и Владимир Федосов.
"Когда ты находишься в таком хоккейном городе, как Нижний Новгород, понимаешь, что все-таки хоккей - это зимний вид спорта, это классика, это возвращение к тем истокам, когда маленьким мальчишкой выходил на лед в Воскресенске и играл в хоккей. Сегодня появилось время для того, чтобы просто прийти поиграть с ветеранами нижегородского "Торпедо", с любителями этой игры. Было много детей, мальчишек, их родителей", - сказал Игорь Ларионов.
После игры тренер тренер раздал автографы всем желающим.
Напомним, сейчас ХК "Торпедо" занимает второе место в Западной конференции КХЛ с 82 очками после 59 сыгранных матчей.
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