Более 25 мероприятий пройдет в нижегородском Центре ЗОЖ "Планета здоровья" с 6 по 11 февраля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 25 мероприятий пройдет в нижегородском Центре ЗОЖ "Планета здоровья" с 6 по 11 февраля. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Согласно информации, на этой неделе посетителям расскажут о заболеваниях опорно-двигательного аппарата и полости рта, профилактике COVID-19, пиелонефрита, инфаркта и миопии, пользе и вреде сахара, чая и кофе.

Также для участников мероприятий проведут упражнения с гимнастическими палками, тренировки по пилатесу и обучат суставной гимнастике, а психолог проведет тренинг по урегулированию конфликтов, а также занятие по арт-терапии.

Кроме того, на мастер-классах нижегородцев научат правильно измерять артериальное давление, делать расчет индекса массы тела и проводить самодиагностику рака кожи.

В феврале учреждение работает с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00, актуальное расписание и запись на отдельные занятия доступны в группе Центра в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, Центр ЗОЖ "Планета здоровья" открылся в парке "Швейцария" в сентябре 2022 года.