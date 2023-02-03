Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 7 февраля Общество

В Нижнем Новгороде в ближайший вторник, 7 февраля, будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения в этот день будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Дорогу перекроют в связи с проведением хоккейного матча. В частности, ХК "Торпедо" проведёт домашнюю игру с "Адмиралом" из Владивостока.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.