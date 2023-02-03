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Нижегородские мужчины 23 февраля смогут посетить выставку "Оружие Победы" в зоопарке "Лимпопо" за 100 рублей в рамках акции "Боевые сто - вам!". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Согласно информации, на выставке представлены сотни военных артефактов, среди которых оружие, обмундирование, погоны, награды, а также различная военная техника и приборы.
Также в рамках экспозиции детально воссоздана историческая реконструкция боя Великой Отечественной войны.
Принять участие в акции могут все мужчины, вне зависимости от возраста.
Ранее сообщалось, что влюблённые пары 14 февраля смогут посетить зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде по одному билету.
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