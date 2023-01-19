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Культура и отдых

Влюблённые пары 14 февраля смогут посетить зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде по одному билету

30 января 2023 13:41  [44] Культура и отдых

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Влюблённые пары 14 февраля смогут посетить зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде по одному билету. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, в День Святого Валентина в "Лимпопо" пройдёт традиционная акция "Счастливый билет для влюблённых".

Гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что акция станет прекрасным поводом, чтобы порадовать свою вторую половинку и подарить ей или ему яркое свидание в стране птиц и зверей.

Для того, чтобы приобрести один билет на двоих, пришедшим парам на кассе будет необходимо признаться друг другу в любви. 

"При этом возраст влюблённых пар значения иметь не будет, ведь любви, как известно, все возрасты покорны!" - отметили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что красным волкам в нижегородском зоопарке "Лимпопо" дали имена.

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Теги:
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