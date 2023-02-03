Евгений Люлин посетил нижегородскую Православную гимназию 6 февраля Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Во время своего визита в нижегородскую Православную гимназию 6 февраля председатель ЗСНО Евгений Люлин рассказал учащимся в ходе тематического урока о Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.

По словам Евгения Люлина, с подрастающим поколением нижегородцев нужно регулярно говорить на тему патриотизма и любви к Родине.

"80 лет прошло, но немцы до сих пор понимают слово "Сталинград" без перевода. Для них это позор. Для нас – слава и гордость. Особенно трепетно отношусь к этой странице нашей истории. Попытался передать свое отношение и эмоции детям. Хочется, чтобы они знали историю не только в цифрах, но и прочувствовали всю трагичность и одновременно величественность событий Сталинграда", - рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.

После урока школьники задали спикеру ЗСНО ряд вопросов на тему истории и событий Великой Отечественной войны.

"Мы постоянно проводим тематические уроки с разными людьми. Ребята с вниманием слушали обращение Евгения Борисовича и историю о событиях Великой Отечественной войны. Видно, что многие остались под впечатлением от встречи, что говорит о реальной необходимости проведения «Разговоров о важном", - отметил директор Православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия протоиерей Евгений (Худин).