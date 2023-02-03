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Бизнес

Реальная безопасность в виртуальной АТС: "Ростелеком" предлагает защитить бизнес от нежелательных звонков

06 февраля 2023 17:10  [50] Бизнес

Клиенты "Виртуальной АТС" (ВАТС), цифрового сервиса "Ростелекома", смогут обезопасить свой бизнес, подключив на номера 8-800 защиту от телефонных атак. Новый функционал доступен всем пользователям ВАТС без дополнительных затрат к текущему тарифному плану

Нежелательные звонки способны нанести финансовый ущерб бизнесу. При массированных обзвонах на бесплатные номера 8-800 владелец номера может столкнуться как с нежелательными затратами на входящие звонки, так и с лишней нагрузкой на телефонные линии номера, из-за которой реальные покупатели и клиенты не смогут дозвониться в компанию. 

Теперь в сервисе появился дополнительный надежный механизм защиты от таких спам-звонков. Встроенный в платформу "Виртуальной АТС" функционал анализирует такие параметры, как количество вызовов с одного номера в течение часа или суток, частота попаданий номера во временный список нежелательных вызовов и продолжительность нахождения в нем. Пользователь может настроить их самостоятельно в личном кабинете. Как только система замечает подозрительную активность и превышение заданных параметров, номера, с которых поступают вызовы, блокируются.

"В предлагаемых клиентам услугах "Ростелеком" стремится обеспечивать не только нужный бизнесу набор цифровых инструментов, но и качество и надежность сервисов, включая защиту и отказоустойчивость. Новый функционал ВАТС поможет компаниям минимизировать возможные риски финансовых потерь от действий телефонных спамеров", — отметила Елена Нечай, директор продуктового офиса "Телефония" "Ростелекома". 

Сервис "Ростелекома" "Виртуальная АТС" уже используют более 100 тыс. компаний по всей России. Высокий уровень надежности услуг обеспечивает собственная защищенная и отказоустойчивая инфраструктура компании: распределенная сеть центров обработки данных с уровнем защиты Tier III, программное и аппаратное резервирование основных компонентов системы и круглосуточный мониторинг ее работоспособности. Инфраструктура расположена в изолированной защищенной сети. Также предусмотрена возможность локального резервирования на объекте заказчика.
Подробные условия предоставления сервиса "Виртуальная АТС" опубликованы на сайте rt.ru.

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Теги:
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