Электричество частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 7 февраля Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 7 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе будет отключено электроснабжение в многоквартирных домах на ул.Краснодонцев, 21/2, 21/3. Отключения запланировано с 12:00 до 17:00.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся жилые дома, расположенные по адресам: ул.Должанская,1а; ул. Мануфактурная,12; ул. Пролетарская, 2, 4; ул. Должанская, 1а; ул. Керченская,12, 14а; Портовый пер, 8.

Чуть позднее, с 10:00 до 17:00 свет отключат в домах на ул. Гордеевской, 61; Московском шоссе, 1а.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 будет отграничена подача электроэнергии по следующим адресам: ул. Надежды Сусловой, 18, 18, 16к1, 16к1, 16к3, 16к3; ул. Братьев Игнатовых, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3-18; ул. Сорочинская, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 отключение света произойдёт на улице Баумана, в домах № 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 290, 291.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 будут полностью обесточены улицы в микрорайоне Бурнаковский: Красный Пахарь, Узкая, Ушинского.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 без света останутся здания на улице Ульянова, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38.

На улице Большой Покровской, 2, 2/1 света не будет с 9:00 до 12:00.

В Приокском районе электричество отключат по адресам: ул. 40 лет Октября, 3, 3а, 5, 7, 9; ул. Энергетиков, 4. Света там не будет с 10:00 до 17:00.