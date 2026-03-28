Режим повышенной готовности ввели в Зеленом городе после обрушения крыши

Режим повышенной готовности ввели в Нижегородском районе областного центра.

Из постановления на сайте мэрии следует, что особый режим действует в связи с аварийной ситуацией в доме на территории санатория имени ВЦСПС в курортном поселке Зеленый город.

Напомним, 12 марта в многоквартирном доме № 10/2 кровля не выдержала нагрузки из-за скопившегося снега и рухнула. Жителей экстренно эвакуировали. Следком возбудил уголовное дело.

Режим повышенной готовности установили в радиусе трех метров от границы аварийного здания.

Для людей, оставшихся без жилья, на базе детского лагеря "Чайка" организовали пункт временного размещения и питания.

Напомним, что режим повышенной готовности также ввели на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.