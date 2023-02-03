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Общество

Жители Нижегородской области могут понести убытки из-за действий недобросовестных компаний

07 февраля 2023 11:02  [76] Общество

"ТНС энерго НН" предупреждает: в Нижегородской области орудуют недобропорядочные компании, навязывающие жителям платную замену электросчетчиков

Чаще всего жертвами в данных ситуациях становятся пожилые люди. Сотрудники недобропорядочных компаний ходят по квартирам и дезинформируют жителей, сообщая, что срок поверки прибора учета истек или класс точности электросчетчика не соответствует законодательству, а также другую заведомо ложную информацию. При этом, они могут вводить в заблуждение и утверждать, что установят "умный" счетчик. Но на деле это далеко не так. 
За выполнение работ представители недобросовестных компаний берут с жителей 5-7 тысяч рублей. Однако в итоге нижегородцы не только получают устаревший электросчетчик, который по закону нельзя принять к расчету опломбировать и ввести в эксплуатацию, но лишаются своего рабочего, расчетного прибора учета, который мог бы проработать еще долгие годы.

Более того, во время проведения работ недобропорядочные личности срывают пломбу, а это уже является вмешательством в работу прибора учета и влечет за собой штраф, заплатить который придется уже собственнику.

Информация о сроках поверки и сроках службе счетчика размещена в паспорте прибора учета. Сроки межповерочного интервала также можно проверить в квитанции и в личном кабинете клиента на сайте nn.tns-e.ru. Также важно знать, что с 1 января 2022 года законодательством разрешена установка только интеллектуальных приборов учета. 

"ТНС энерго НН" призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уговоры и уловки недобропорядочных компаний.

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Теги:
ТНС Энерго
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