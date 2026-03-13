Более 70% нижегородских ветеранов СВО прошли расширенную двухэтапную диспансеризацию Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

На территории Нижегородской области более 70% ветеранов СВО прошли расширенную двухэтапную диспансеризацию, сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Пройти диспансеризацию можно в 18 лечебных учреждениях области, записавшись у своего социального координатора.

Всего в стране фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы оказал комплексное содействие в получении медицинской помощи, в том числе реабилитации, более чем 280 000 ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

«Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда. Совместно с партнерами мы делаем все возможное для того, чтобы наши защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе нашей страны. Им доступны лучшие клиники и лучшие специалисты любой специализации, самые передовые технологии отечественной медицины», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения Российской Федерации и региональными властями для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи и реабилитации для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. В каждом регионе определены «якорные» медицинские учреждения – лучшие по всем основным медицинским профилям. При необходимости пациент может быть переведен в одну из федеральных клиник, подведомственных Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству России.

Кроме того, в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии уже более двух лет работает программа «Возвращение». Она дает возможность ветеранам с тяжелыми травмами пройти полный цикл реабилитации – от нейрореанимации до санаторно-курортного лечения и амбулаторного наблюдения. Всего специалисты центра помогли восстановиться после ранений более чем 7500 участникам СВО.

Большое внимание фонд «Защитники Отечества» уделяет раннему выявлению различных заболеваний у героев специальной военной операции и их родных. Для этого совместно с Минздравом России и при поддержке региональных властей в 2024 году фонд запустил программу углубленной диспансеризации для защитников и членов их семей. Организация обеспечивает желающим транспорт от дома до медучреждения и обратно. В самом учреждении можно за один день пройти все необходимые обследования и получить консультации узких специалистов.

Также защитники и их родные могут получить психологическую поддержку на площадках филиалов фонда «Защитники Отечества». Для этого в филиалах работают 400 медицинских психологов. К ним присоединились 300 педагогов-психологов для поддержки семей с детьми. Кроме того, при необходимости героям специальной военной операции и членам их семей могут помочь специалисты психологической службы МЧС России.

Оперативную поддержку бесплатно все обратившиеся защитники и их родные могут получить по номеру горячей линии Минобороны России. Помогает также портал СВОИРОДНЫЕ.РФ, который запущен командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко при содействии фонда «Защитники Отечества». Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Подготовленные специалистами материалы помогают грамотно действовать в типовых ситуациях, с которыми сталкиваются участники спецоперации после демобилизации.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Нижегородской области работает по адресу: Нижний Новгород, ул. Марата, 27.