Десять ветхих домов подлежат сносу на улице Циолковского в Сормове Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на улице Циолковского 10 домов подлежат сносу. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в администрации Сормовского района.

Отмечается, что все они ранее получили статус аварийных.

К настоящему времени расселены 35 квартир, включая 7 жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.

В районной администрации уточнили, что к демонтажу домов приступят после того, как будут расселены все жители аварийных зданий.

Отметим, что ранее на улице уже снесли около десятка аварийных домов.

