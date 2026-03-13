Десять ветхих домов подлежат сносу на улице Циолковского в Сормове

Фото:
В Нижнем Новгороде на улице Циолковского 10 домов подлежат сносу. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в администрации Сормовского района.
Отмечается, что все они ранее получили статус аварийных.
К настоящему времени расселены 35 квартир, включая 7 жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.
В районной администрации уточнили, что к демонтажу домов приступят после того, как будут расселены все жители аварийных зданий.
Отметим, что ранее на улице уже снесли около десятка аварийных домов.
Также стало известно, какие дома планируется демонтировать в Нижнем Новгороде в 2026 году.
