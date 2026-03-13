Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2026 14:31
Десять ветхих домов подлежат сносу на улице Циолковского в Сормове
13 марта 2026 14:13
Эксклюзив
Нижегородцам напомнили порядок возврата некачественных товаров
13 марта 2026 13:29
Суд отменил приостановку лицензии регоператора "Реал-Кстово"
13 марта 2026 13:16
Эксклюзив
Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жаловались нижегородцы в 2025 году
13 марта 2026 12:42
Эксклюзив
Дефекты в подземном переходе на площади Лядова устранят весной
13 марта 2026 12:30
Ветлуга побила шестилетний температурный рекорд 12 марта
13 марта 2026 12:03
Эксклюзив
Названы нижегородские муниципалитеты с наибольшим числом долгожителей
13 марта 2026 11:11
Тепловые сети Дзержинска проверят красителем
13 марта 2026 10:56
Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре 13 марта
13 марта 2026 10:38
Свидетельство пенсионера доступно в национальном мессенджере Мах
Общество

Десять ветхих домов подлежат сносу на улице Циолковского в Сормове

13 марта 2026 14:31 Общество
Десять ветхих домов подлежат сносу на улице Циолковского в Сормове

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на улице Циолковского 10 домов подлежат сносу. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в администрации Сормовского района. 

Отмечается, что все они ранее получили статус аварийных.

К настоящему времени расселены 35 квартир, включая 7 жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.

В районной администрации уточнили, что к демонтажу домов приступят после того, как будут расселены все жители аварийных зданий. 

Отметим, что ранее на улице уже снесли около десятка аварийных домов. 

Также стало известно, какие дома планируется демонтировать в Нижнем Новгороде в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

