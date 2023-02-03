Ещё три ветхих дома снесут на улице Циолковского в Нижнем Новгороде Общество

Фото: vk.com/sormovo_adm

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ещё три ветхих дома под номерами 2, 3, 4 на улице Циолковского в Нижнем Новгороде готовят к демонтажу. Они были построены почти 100 лет назад и признаны аварийными.

Согласно информации, предоставленной администрацией Сормовского района, юридическая процедура расселения в этих домах полностью завершена.

В деревянных двухэтажных зданиях располагались 17 квартир. Как уточнили в администрации, нанимателям предоставлены жилые помещения, а собственники получили денежное возмещение.

В настоящее время производится отключение домов от коммуникаций, а непосредственно снос начнётся после определения подрядной организации.

Также к сносу готовится дом №10 по улице Циолковского - юридические процедуры по нему находятся в завершающей стадии.

Напомним, ранее в указанном микрорайоне снесли дома № 1, 6, 8 и 12.

Ранее сообщалось, что вдоль улиц Коперника и Циолковского в Сормовском районе будет построен новый ЖК, состоящий из пяти 19-этажек. В связи со строительством планируется снести 18 домов: № 10–15, 17, 20–23 по улице Коперника и № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 по улице Циолковского.