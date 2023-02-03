Более 1 млн кубометров снега вывезено в Нижнем Новгороде с начала зимы Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 1 млн кубометров снега вывезено в Нижнем Новгороде с начала зимы. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, днем на уборку дорог в Нижнем Новгороде выводится 360 единиц коммунальной техники, а ночью - 270 единиц.

Также днем работают 700 рабочих и 280 человек в ночное время. При обильных снегопадах количество рабочих увеличивается до тысячи человек в сутки.

В административно-технической инспекции Нижнего Новгорода сообщили, что с начала зимы за несвоевременную уборку территорий было возбуждено 1578 административных производств, по итогам которых было наложено более 6 млн рублей штрафов.

Ранее сообщалось, что ООО "Чистые улицы Приволжья" построит станцию снеготаяния в Московском районе.