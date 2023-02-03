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Общество

Олег Лавричев: "Наша страна славится неисчерпаемыми интеллектуальными ресурсами"

08 февраля 2023 09:39  [86] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

"Уважаемые сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели вузов и ветераны научной сферы! Сегодня ваш профессиональный праздник – День российской науки! Для каждого гражданина и патриота своей страны - это день гордости за великую державу, которая испокон веков славилась своими неисчерпаемыми интеллектуальными ресурсами, поколение за поколением делавшими наш мир более совершенным!" - сказал спикер Гордумы.

"Какой бы области знаний Вы ни отдали предпочтение, ваш труд всегда будет востребован и нужен. Вы трудолюбивы, сосредоточены и погружены в мельчайшие детали исследуемого предмета. Работа над новым открытием порой требует от вас не только колоссальной самоотдачи, но и смелости, ведь зачастую познание неизведанного сопряжено с риском для жизни. Вы посвящаете себя науке вплоть до самоотречения, когда исследование становится делом всей жизни, всепоглощающей идеей", - отметил Лавричев.

"Следуя заветам предков, наши учёные никогда не сдаются на пути к цели, будь то создание передовых образцов вооружения и техники, формирование ядерного щита страны или борьба с возникающими угрозами здоровью человека. Славные традиции нижегородцев Николая Лобачевского, Ростислава Алексеева, Андрея Сахарова, Бориса Королева, Ирины Блохиной достойно продолжают современники – Академики РАН Александр Сергеев, Александр Литвак, Радий Илькаев, Сергей Гаранин, Игорь Федюшкин, Григорий Денисов, Евгений Мареев, Ирина Диденкулова, известные своими открытиями в области теоретической, прикладной и экспериментальной физики, химии и ультрамикроскопии, атмосферного электричества и океанологии", - рассказал председатель Думы Нижнего Новгорода.

"Не так давно молодым представителям нижегородской научной школы удалось достичь успеха в разработке прототипов вакцин против ротавирусной и ВИЧ-инфекций, диагностике постковидного синдрома и меланомы. Важно, что каждое новое открытие служит на благо человечества и значительно повышает качество жизни людей!", - добавил он.

"В этот праздничный день желаю всем представителям научной сферы крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, освоения новых исследовательских горизонтов, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой!", - сказал в заключение поздравления Олег Лавричев.

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Теги:
Наука Олег Лавричев Праздники
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