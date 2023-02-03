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Общество

Почти 300 люков похитили у "Нижегородского водоканала" в 2022 году

08 февраля 2023 14:58  [61] Общество
Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

В 2022 году у "Нижегородского водоканала" было похищено 315 люков с водопроводных и канализационных колодцев.

Как сообщили в пресс-службе компании, лидером по кражам стал Сормовский район (57 люков) на втором и третьем месте Автозаводский (55) и Ленинский (53) районы Нижнего Новгорода.

Более 300 люков уже восстановлено, отмечают в компании.

Хищение крышек люков представляет опасность, особенно зимой, поскольку провал в земле скрыт снегом, а на улице рано темнеет. Нижегородцы, таким образом, рискуют провалиться в колодец и получить травму.

АО "Нижегородский водоканал" призывает жителей города быть бдительными, передвигаться по газонам в осенне-зимний период осторожно и в случае обнаружения открытых люков незамедлительно сообщать о них городским службам. Помимо Нижегородского водоканала колодец с отсутствующим люком может принадлежать компаниям, обеспечивающим теплоснабжение, связь, подачу газа и т.д.

Обнаружить открытые колодцы удаётся благодаря заявкам жителей города, а также во время регулярных обходов сетей сотрудниками АО "Нижегородский водоканал". На место сразу же оперативно направляется аварийно-восстановительная бригада. Если на месте выясняется, что колодец, на котором отсутствует люк, относится к сетям, обслуживаемым Нижегородским водоканалом, его восстанавливают в течение суток. В местах, где позволяет технический регламент, Нижегородский водоканал устанавливает полиэтиленовые крышки, которые не представляют интереса для правонарушителей.

Колодцы сторонних организаций закрываются подручными материалами, огораживаются, а информация о необходимости восстановления крышки люка направляется владельцу сетей.

Если вы заметили, что на колодце отсутствует крышка, обращайтесь по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе "Сообщить о проблеме".

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Теги:
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