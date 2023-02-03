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Общество

Свет и воду частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 9 февраля

09 февраля 2023 09:45  [115] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 9 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Нижегородском районе запланировано несколько видов отключений.

С 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома по адресам: ул. Б.Печёрская, 28, 30, 32; ул. Минина, 25а, 27/4, 29, 31б; ул. Провиантская, 4б.С 9:00 до 13:00 света не будет в домах по улице Грузинской: № 2, 3а, 4, 9, 9в, 9г.
С 11:00 до 15:00 электричество отключат на ул. Максима Горького, 230.
С 13:00 до 17:00 отключат свет на Верхне-Волжская наб, 7; ул. Минина ул; 10а, 12, 14;.

Кроме того, профилактические работы будут проводиться на сетях тепло- и водоснабжения. В связи с этим с 9:00 до 15:00 планируется отключение от горячего водоснабжения домов по следующим адресам: ул. Бринского 1/2; ул. Верхне-Печерская, 2/1; ул. Грузинская, 12а, 12б, 14а; ул. Октябрьская, 1.В указанных домах на Грузинской и Октябрьской параллельно не будет и тепла.

В Московском районе на Бурнаковке будет отключено центральное отопление на ул. Куйбышева, 35 в период с 9:00 дло 14:00.

С 10:00 до 17:00 будет отграничена подача электроснабжение по адресам: ул. Куйбышева, 2, 4, 6; Сормовское шоссе, 6, 7, 8; ул. Шаляпина, 4, 6.
С 12:00 до 17:00 света не будет на ул. Бийской, 3; ул. Коминтерна, 22, 24, 26.

В Советском районе без холодной воды почти на весь день останется дом №15 по улице Пушкина. Работы на трубопроводе будут проводиться с 9:00 до 19:00.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в многоквартирных домах по улице Вячеслава Шишкова, № 6/1, 6/2, 8/2, Артельная ул; 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б; С 9:30 до 14:00 света не будет на Адмирала Васюнина ул; 6, 4к1, 4к2, 4к3, 5к1, 5к3;

По информации Россетей, в Ленинском районе запланированы массовые отключения электроснабжения по ряду улиц. с 9:00 до 17:00. Света не будет по адресам: ул. Алма-Атинская, 1а, 9а/41; ул. Волочильная, 22-88 (чётная сторона); ул. Дружбы, 2-14а (чётная сторона); ул. Игарская, 4, 10, 14, 15, 16, 24-51, 53, 57, 29/15;ул. Ижевская, 1-33; ул. Лермонтова, 1-25; ул. Минская, 1-19а (нечётная сторона); ул. Писарева, 16; ул. Ростовская, 1-18, 20, 22-25, 27; ул. Серпуховская, 1-36, 12/31; ул. Смоленская, 1-13; ул. Уржумская, 1-28; ул. Юношеская, 1-20, 22, 24, 24а.

На улице Баумана поздно вечером снова будет отключено электричество - в период с 23:00 до 23:59. Во тьму погрузятся дома № 113, 115, 117, 121, 145а, 149-169 (нечётная сторона). Отключения затронут и улицу Дарвина, дома № 1-17.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены адреса: ул. Власть Советов, 10; ул. Журова, 19, 24, 26, 27, 29, 31, 16/29, 20/21, 23/20, 25/19; ул. Искры, 24, 28, 30, 32, 26/15; ул. Солнечная, 9;ул. Тираспольская,17, 18, 21, 23, 20/13; ул. Чонгарская, 31, 33, 29/16; ул. Матросова, 1-10; ул. Гродненская, 4, 5, 6; ул. Металлургическая, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20-27; ул. Фибролитовая, 2, 6, 8, 10, 12, 20.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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